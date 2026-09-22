Tres sujetos terminaron tras las rejas tras intentar golpear a la policía en Catamarca

La labor de seguridad cotidiana que efectúan las fuerzas del orden en los espacios públicos volvió a cobrar protagonismo en el transcurso de la tarde. Concretamente, a las 16:05 de la tarde de hoy, los efectivos policiales que integran la Comisaría Séptima se encontraban cumpliendo con sus habituales recorridos preventivos. Estas patrullas de vigilancia tienen como objetivo disuadir el delito y garantizar la tranquilidad de los vecinos en las distintas zonas urbanas.

El procedimiento se desencadenó de manera imprevista mientras el móvil y los uniformados transitaban por las inmediaciones a una plazoleta situada estratégicamente en la calle Colombia, entre 21 de Septiembre y avenida Brasil. En ese punto geográfico, la atención de los agentes se centró en la presencia de tres individuos, lo que motivó la decisión de acercarse para constatar su identidad y verificar los motivos de su permanencia en el lugar.

Identificación Hostil y la Reacción Violenta

El protocolo de rutina que pretendía llevar adelante el personal de seguridad se vio interrumpido de manera abrupta por la actitud de los sospechosos. Al momento en que los efectivos intentaron identificar a estas personas, la situación escaló rápidamente debido a que se habrían tornado agresivas contra el personal interviniente.

La tensión en el lugar aumentó cuando los tres sujetos manifestaron una abierta resistencia a la autoridad, intentando agredirlo físicamente a los uniformados en un claro desafío al cumplimiento de sus funciones. Ante este panorama de hostilidad y con el fin de resguardar tanto la integridad física de los propios agentes como el orden público, se procedió de inmediato a reducir la resistencia y a concretar el traslado de los involucrados hacia la dependencia correspondiente, quedando alojados en la seccional.

Detalle de los Involucrados y Elementos Incautados

El operativo culminó con la captura de tres hombres cuyas identidades y edades quedaron debidamente registradas en las actuaciones oficiales. Los aprehendidos fueron identificados como tres sujetos de apellidos Soria (25), Urquiza (26) y Castillo (27), quienes ahora deberán responder ante la justicia por los altercados protagonizados en la vía pública.

Durante la requisa correspondiente efectuada en el marco del procedimiento, los efectivos lograron el secuestro de elementos peligrosos y herramientas que los sospechosos llevaban en su poder. Entre los objetos incautados figuran los siguientes:

Un cuchillo tipo tramontina, considerado un arma blanca de uso cotidiano pero potencialmente lesiva en situaciones de confrontación.

Una hoja de cuchillo sin mango, elemento cortante que incrementa el nivel de riesgo para la seguridad pública.

Una llave de crique con su respectiva extensión de encastre y tubo marca Harden, herramienta mecánica que también formaba parte de los efectos retenidos a los causantes.

Situación Procesal y Disposición de la Justicia

Con el traslado de los tres implicados ya consumado hacia las instalaciones de la comisaría, el procedimiento entró en su etapa legal correspondiente. Toda la documentación reunida, junto con los elementos secuestrados durante el operativo en la plazoleta, fue remitida de manera formal.

De esta manera, los ciudadanos Soria, Urquiza y Castillo quedaron formalmente a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo judicial que será el encargado de determinar las imputaciones correspondientes y definir los pasos a seguir en la causa abierta tras los incidentes registrados en la tarde de hoy.