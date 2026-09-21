Tensión en Catamarca: violó la perimetral, amenazó a su expareja y se autolesionó

En las primeras horas de la jornada, un llamado de auxilio movilizó de manera inmediata a los organismos de seguridad locales. Con precisión cronometrada, a las 07:25, el SAE-911 emitió una solicitud de intervención urgente que derivó en la presencia inmediata de personal policial perteneciente a la Seccional Décima Tercera en un domicilio particular.

El escenario de los hechos se situó en una vivienda emplazada en la calle 22 de Abril S/N°, en el corazón del barrio 50 Viviendas Norte. Al arribar al lugar, los uniformados establecieron contacto directo con una mujer de 33 años de edad, quien se constituiría como la damnificada central de este episodio de violencia. La gravedad de la situación radicaba no solo en la presencia del agresor, sino en el quebrantamiento flagrante de disposiciones judiciales preexistentes destinadas a salvaguardar la integridad de la víctima.

El Relato de la Víctima y el Factor de Riesgo

Durante la entrevista inicial mantenida con los efectivos policiales, la propietaria del inmueble expuso un panorama alarmante respecto a la conducta de su expareja. Según su testimonio, el sujeto no solo se había presentado en el lugar a pesar de contar con una medida de restricción de acercamiento vigente hacia su persona, sino que además la había agredido verbalmente.

La tensión escaló de manera drástica dentro del hogar cuando el individuo, tras consumar la agresión verbal, se internó en el interior de la morada y comenzó a autolesionarse los miembros superiores utilizando un elemento cortante. Este giro crítico en los acontecimientos obligó a los agentes a evaluar un ingreso inmediato para preservar tanto la integridad física de la mujer como la vida del propio agresor, quien evidenciaba un estado de alteración extrema.

Acceso Autorizado y Aprehensión del Presunto Autor

Ante la inminencia del riesgo y la necesidad de actuar con celeridad, los uniformados procedieron conforme a los protocolos legales establecidos. Con la previa autorización de la propietaria, el personal policial ingresó de manera táctica a la vivienda, logrando la aprehensión del presunto autor del hecho, un sujeto de 36 años de edad.

La neutralización de la situación permitió asegurar el perímetro y resguardar a la damnificada, mientras se convocaba de forma urgente a los servicios de asistencia sanitaria para atender las heridas que el implicado se había infligido a sí mismo en los miembros superiores.

Asistencia Médica, Custodia y Derivación Judicial

Tras la reducción y control del sospechoso, la secuencia operativa requirió la intervención especializada del personal de salud. Los aspectos más técnicos de esta intervención comprenden:

El sujeto de 36 años fue atendido de manera primaria por facultativos médicos del SAME en la escena de los hechos.

Debido a la naturaleza de las lesiones en sus miembros superiores, debió ser derivado y trasladado al Hospital San Juan Bautista.

El traslado se efectuó bajo estricta custodia policial para garantizar la disponibilidad del aprehendido ante la justicia.

Tomó conocimiento e intervención directa la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

Acciones legales complementarias: Se invitó formalmente a la damnificada a concurrir a la Unidad Judicial N° 8 con el propósito de radicar la formal denuncia penal correspondiente.