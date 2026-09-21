Operativo en Catamarca: tres detenidos y un sargento herido

En el transcurso de la tarde de hoy, la tranquilidad institucional y ciudadana se vio alterada cuando numerarios pertenecientes a la Comisaría Departamental Tinogasta se constituyeron operativamente en el barrio 2 de Diciembre, ubicado en la ciudad cabecera del departamento homónimo. El objetivo principal de este despliegue territorial consistía en la concreción de una diligencia de seguridad que permitió el arresto en averiguación del hecho de un joven ciudadano de apellido Rodríguez, de 29 años de edad. Las pesquisas preliminares señalan que este individuo sería uno de los presuntos autores materialiados en la comisión de un ilícito que está siendo investigado por las autoridades competentes.

Resistencia, agresión física y lesiones al personal

La situación en el mencionado barrio escaló en tensión cuando, de manera simultánea, los uniformados procedieron a la aprehensión de otro sujeto de la misma edad, identificado con el apellido Quinteros (29 años). Este segundo implicado habría intervenido activamente para entorpecer el desarrollo del procedimiento policial en curso. Lejos de acatar las directivas de los agentes del orden, Quinteros optó por una vía de confrontación directa al agredir físicamente a un sargento de Policía.

Los detalles de la agresión indican que el funcionario policial recibió golpes de puño y puntapiés, lo que le provocó una lesión en uno de sus hombros. Ante esta vulneración a la integridad del personal uniformado y al normal ejercicio de la fuerza pública, el efectivo damnificado procedió a radicar formalmente la denuncia penal correspondiente para que se investigue el ataque sufrido en el cumplimiento de sus funciones.

Operativo complementario y cumplimiento judicial en el barrio Abaucán

Paralelamente a los sucesos registrados en la primera locación, otro contingente del personal interviniente se encontraba abocado a la ejecución de una medida judicial específica. Dicho procedimiento tuvo lugar en el interior de una vivienda situada en el barrio Abaucán, también perteneciente a la ciudad de Tinogasta. Esta acción de allanamiento o revisión se llevó a cabo bajo la estricta disposición del Juzgado de Control y Garantías de la Quinta Circunscripción Judicial.

Como resultado directo de esta diligencia ordenada por la magistratura, los numerarios procedieron al arresto de un joven de apellido Casas, de tan solo 19 años de edad. De acuerdo con los elementos recopilados en la causa, este nuevo aprehendido se perfila como otro de los supuestos autores del delito que motiva la investigación judicial en curso en la jurisdicción.

Situación procesal y traslado a la seccional

Para concluir con el despliegue de seguridad de la jornada, las tres personas involucradas en los distintos episodios —Rodríguez, Quinteros y Casas— fueron debidamente trasladadas y alojadas en la seccional policial correspondiente.

Los arrestados quedaron en todo momento a estricta disposición de la Justicia Penal interviniente. Desde el órgano judicial se impartieron las directivas procesales y operativas específicas que los efectivos debieron cumplimentar para formalizar el expediente y dar continuidad a las actuaciones de rigor en el marco de la ley.