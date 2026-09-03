A juicio el ginecólogo Felipe Sastre Collado: el debate oral ya tiene fecha

La Cámara Penal N° 3 fijó para el próximo 6 de octubre el inicio del juicio oral contra el médico ginecólogo Felipe Sastre Collado, quien llega a esta instancia imputado por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante" y "abuso sexual con acceso carnal", en concurso real.

De esta manera, el expediente avanzará hacia la etapa del debate oral luego de haberse cumplido la instancia de investigación y de concretarse la correspondiente elevación a juicio.

La causa reúne denuncias formuladas por dos pacientes, vinculadas con hechos que, de acuerdo con la investigación, habrían ocurrido en los años 2018 y 2023. El inicio del debate fue establecido por el tribunal que tendrá a su cargo el tratamiento de la causa, luego de que el expediente quedara formalmente radicado en la Cámara Penal N° 3.

Dos denuncias incluidas en el expediente

La investigación que derivó en la elevación a juicio reúne las presentaciones realizadas por dos pacientes del profesional. Los hechos investigados corresponden a dos momentos diferentes, señalados en el expediente en relación con los años 2018 y 2023.

La causa fue elevada a juicio por la fiscal de Instrucción N° 1 del Distrito Sur, Yésica Miranda, luego de cumplirse la etapa de investigación. Con la elevación dispuesta, el expediente pasó a la instancia judicial posterior y quedó radicado ante la Cámara Penal N° 3, que será el tribunal encargado de llevar adelante el debate oral a partir de la fecha fijada.

La realización del juicio permitirá avanzar en el análisis de los hechos incluidos en la causa y en las imputaciones que pesan sobre el médico ginecólogo.

Las imputaciones contra el profesional

Felipe Sastre Collado se encuentra imputado por dos figuras delictivas que serán materia del proceso oral. Las imputaciones consignadas en la causa son:

Abuso sexual gravemente ultrajante.

Abuso sexual con acceso carnal.

Ambas figuras en concurso real.

Estas son las calificaciones por las cuales el médico llegará a la instancia del debate oral programado para el 6 de octubre. La causa continuará así su recorrido judicial ante la Cámara Penal N° 3, luego del trabajo desarrollado durante la investigación y de la posterior decisión de elevar el expediente a juicio.

Cambios en la representación de la acusación pública

Durante la etapa previa al inicio del debate también se produjeron modificaciones en la representación de la acusación pública. Según la información , el fiscal Miguel Mauvecín se inhibió de intervenir en la causa.

Como consecuencia de esa decisión, la representación del Ministerio Público durante el desarrollo del debate estará a cargo del fiscal de Cámara N° 2, Augusto Barros. De esta manera, Barros será quien intervenga por la acusación pública cuando se inicie el juicio oral ante la Cámara Penal N° 3.

La modificación en la representación fiscal se produjo mientras el expediente avanzaba hacia la etapa definitiva previa al comienzo del debate.

Quiénes representarán a las partes

De cara al juicio oral, también se encuentran definidas las representaciones de las distintas partes que intervendrán durante el proceso. La defensa del médico Felipe Sastre Collado estará a cargo del abogado Ezequiel Walther.

Por su parte, la querella será representada por la abogada Silvia Barrientos. En tanto, luego de la inhibición de Miguel Mauvecín, la acusación pública será ejercida por Augusto Barros, fiscal de Cámara N° 2.