Un argentino fue detenido en México acusado del crimen de un músico y su familia

Un ciudadano argentino fue detenido en México acusado de participar en un múltiple crimen que conmocionó al Estado de México. Se trata de Diego Sebastián Rosen, un empresario de 51 años que fue arrestado en el marco de la investigación por los asesinatos de Jonathan Meléndez Ochoa, músico, tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo, junto con su esposa embarazada, la hija de ambos, una empleada doméstica y el perro de la familia.

En el mismo departamento donde fueron encontradas las víctimas también se hallaba un niño de 6 años que sobrevivió al ataque. De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el menor no presentaba signos de violencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de dos presuntos autores, en un procedimiento que contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Ciudad de México. La causa investiga el homicidio de cuatro personas y de un canino ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

El hallazgo de las víctimas en una torre residencial

Los crímenes ocurrieron el 1° de septiembre, cuando la policía municipal informó el hallazgo de cuatro víctimas dentro de un departamento ubicado en una torre residencial de Zona Esmeralda.

Entre las personas encontradas se encontraba una mujer embarazada de cuatro meses. En el mismo lugar también fue hallado con vida un niño de 6 años, cuya presencia se convirtió en uno de los elementos centrales de las primeras actuaciones realizadas por los investigadores. De acuerdo con el parte de la Fiscalía al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las víctimas fueron identificadas como:

Jonathan Meléndez Ochoa , tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo.

, tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo. Su esposa , de 35 años y embarazada.

, de 35 años y embarazada. La hija de ambos , de 3 años.

, de 3 años. La empleada doméstica , de 21 años.

, de 21 años. La mascota de la familia, un canino.

El caso generó una rápida intervención de las autoridades luego del hallazgo dentro del departamento de la torre residencial.

Las lesiones que presentaban las víctimas

El informe de la Fiscalía brindó detalles sobre las heridas que presentaban las personas asesinadas.

En el escrito se señala que dos adultos y la menor fueron encontrados con impactos de arma de fuego en la extremidad cefálica. En tanto, la cuarta víctima presentaba un disparo en la espalda.

Respecto del niño de 6 años que fue encontrado con vida en el interior del domicilio, las autoridades indicaron que no presentaba signos de violencia. Estos elementos formaron parte de las primeras actuaciones de la investigación, que avanzó durante las horas posteriores al hallazgo para determinar cómo se produjo el ataque y quiénes habían participado en los hechos.

La hipótesis sobre el ingreso al domicilio

Luego de las primeras horas de investigación, las autoridades lograron establecer la probable participación de dos hombres. Según la información difundida por la Fiscalía, la hipótesis investigativa señala que ambos habrían aprovechado la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas para poder acceder al domicilio.

Ese vínculo se transformó en uno de los puntos relevantes de la investigación y permitió avanzar sobre la identificación de los presuntos involucrados. La Fiscalía sostuvo que las pruebas reunidas durante la investigación permitieron profundizar sobre la posible participación de dos personas en el hecho.

La línea de investigación se centró, entre otros aspectos, en la relación previa existente entre uno de los sospechosos y una de las víctimas.

La detención de Diego Sebastián Rosen

Con las pruebas recabadas, este miércoles fue detenido Diego Sebastián Rosen, empresario argentino de 51 años, identificado como socio de Jonathan Meléndez Ochoa y señalado como probable autor del homicidio múltiple.

La investigación también derivó en el arresto de Gerardo N., quien es investigado por su probable intervención en los hechos. La detención de ambos fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que informó sobre el operativo realizado con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad mencionadas.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también se refirió al avance de la causa y destacó el vínculo que existía entre uno de los detenidos y una de las víctimas.

"Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio", informó García Harfuch.

Los detenidos

Dos detenidos y una investigación en marcha

El avance de la investigación permitió, de esta manera, concretar la detención de dos personas consideradas presuntos autores o participantes del múltiple crimen.

La investigación continúa centrada en la presunta participación de los dos detenidos y en las circunstancias en las que habrían logrado ingresar al domicilio.

Según la información oficial, la relación de confianza existente entre uno de los sospechosos y una de las víctimas habría sido un elemento utilizado para acceder al departamento.

El vínculo societario, bajo la lupa

La figura de Diego Sebastián Rosen adquirió especial relevancia dentro de la causa luego de que las investigaciones establecieran que era socio de Jonathan Meléndez Ochoa.

Esa relación previa aparece en el centro de la hipótesis de los investigadores, quienes sostienen que uno de los detenidos habría aprovechado el vínculo de confianza para ingresar al domicilio donde posteriormente fueron encontradas las víctimas.

Mientras la Fiscalía del Estado de México continúa con las actuaciones correspondientes, la detención del empresario argentino y de Gerardo N. representa uno de los principales avances conocidos hasta el momento.

El caso reúne una serie de hechos que impactaron por la cantidad de víctimas y por las circunstancias en las que fueron encontradas dentro de un departamento de Zona Esmeralda. La muerte del músico Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, su hija de 3 años, la empleada doméstica y la mascota de la familia, junto con la supervivencia de un niño de 6 años, conforman el dramático escenario que ahora es objeto de una investigación judicial.

Con dos detenidos, entre ellos el argentino Diego Sebastián Rosen, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa avanzando para determinar las responsabilidades y esclarecer por completo los asesinatos ocurridos el 1° de septiembre en Atizapán de Zaragoza.