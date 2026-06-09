A más de 24 horas sin rastros: qué se sabe de la desaparición de Luciana Barrios

La desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 14 años oriunda de Colonia Caroya, mantiene en estado de alerta a las autoridades y genera una profunda preocupación tanto en Córdoba como en otras jurisdicciones del país. A más de 24 horas de la última vez que fue vista, la investigación continúa avanzando con múltiples líneas de trabajo, mientras un importante despliegue de recursos humanos y tecnológicos intenta determinar qué ocurrió con la joven.

La gravedad del caso derivó en la activación de la Alerta Sofía, un sistema de emergencia utilizado para la búsqueda de menores de edad en situaciones consideradas de alto riesgo. A partir de esa medida, la imagen y los datos de Luciana comenzaron a difundirse de manera masiva en todo el territorio nacional con el objetivo de obtener información que permita localizarla.

El último recorrido conocido

Según la información reunida hasta el momento por los investigadores, Luciana fue vista por última vez al mediodía del lunes cuando salía de la escuela a la que asiste en Colonia Caroya.

De acuerdo con la rutina habitual de la adolescente, después de finalizar la jornada escolar debía esperar a su hermana en una parada cercana al establecimiento educativo. Posteriormente, ambas regresarían a su hogar junto a su madre y su padrastro.

Sin embargo, cuando su hermana salió del colegio, aproximadamente a las 12.40, Luciana ya no se encontraba en el lugar donde acostumbraba esperar. Ese fue el momento en que comenzó la incertidumbre que, con el paso de las horas, se transformó en una intensa búsqueda.

Uno de los últimos testimonios incorporados a la investigación sostiene que una compañera de la adolescente la habría visto regresar al edificio escolar para dirigirse al baño. Desde entonces, no existen rastros confirmados sobre sus movimientos ni información que permita reconstruir con certeza el recorrido posterior.

El celular, una de las claves de la investigación

Pocas horas después de advertir su ausencia, la familia realizó la denuncia correspondiente al comprobar que no podía comunicarse con la adolescente. Uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores es el teléfono celular de Luciana. Según trascendió, el dispositivo dejó de emitir señal, circunstancia que se convirtió en uno de los puntos centrales de la pesquisa.

La investigación intenta determinar dónde impactó por última vez el aparato antes de apagarse o dejar de transmitir datos. Esa información podría resultar determinante para reconstruir los movimientos de la adolescente y orientar las tareas de búsqueda.

Un operativo de gran magnitud

La causa está a cargo del fiscal Guillermo Monti, quien coordina un amplio operativo que involucra a distintas fuerzas y organismos especializados. Las tareas desplegadas incluyen:

• Análisis de cámaras de seguridad.

• Peritajes sobre redes sociales.

• Rastreo de comunicaciones telefónicas.

• Relevamiento de datos vinculados al celular de la adolescente.

• Rastrillajes en distintos sectores de Colonia Caroya.

• Operativos de búsqueda en localidades vecinas.

En los procedimientos participan efectivos de la Policía de Córdoba, integrantes de Gendarmería Nacional, dotaciones de bomberos y unidades especializadas en búsqueda de personas.

A este operativo también se incorporó un helicóptero que colabora con recorridos aéreos en zonas rurales y caminos alternativos, ampliando el alcance de las tareas desplegadas sobre el terreno.

Investigación bajo estricta reserva

Mientras avanzan las tareas de búsqueda, las autoridades mantienen bajo reserva aspectos considerados sensibles para la investigación.

La decisión busca evitar interferencias en las diligencias que se llevan adelante y preservar los cruces de información que realizan las áreas especializadas. Por ese motivo, no se difundieron detalles adicionales sobre determinadas líneas de análisis ni sobre los elementos incorporados recientemente al expediente.

Los investigadores continúan evaluando registros audiovisuales, movimientos en redes sociales y datos de telefonía con el objetivo de obtener indicios concretos que permitan establecer el paradero de la adolescente.

La búsqueda se extiende a otras provincias

El operativo no se limita únicamente al territorio cordobés. La búsqueda también fue extendida a otras provincias mediante mecanismos preventivos de alerta.

Uno de los principales focos de atención se encuentra en Corrientes, provincia donde reside el padre biológico de Luciana. Desde allí se confirmó la activación de alertas preventivas en rutas y terminales de transporte con el objetivo de reforzar los controles y ampliar las posibilidades de localización.

Esta articulación entre distintas jurisdicciones forma parte de la estrategia diseñada para dar una respuesta inmediata ante cualquier información que pudiera surgir fuera de Córdoba.

La espera de la familia y el pedido de colaboración

Mientras la investigación continúa avanzando, la familia de Luciana permanece acompañada por equipos de asistencia psicológica. En medio de la incertidumbre y la angustia generada por la falta de noticias, sus allegados siguen aguardando novedades que permitan esclarecer lo sucedido.

Desde los organismos oficiales reiteraron el pedido de colaboración a toda la comunidad y recordaron que cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a la adolescente debe ser comunicado de manera inmediata. Los canales habilitados para aportar información son:

• Línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

• Servicio de emergencias 911.

• Canales oficiales establecidos para la búsqueda.

A más de 24 horas de la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, la investigación permanece abierta, los operativos continúan en distintos puntos y las autoridades sostienen una búsqueda contrarreloj en la que ninguna hipótesis ha sido descartada.