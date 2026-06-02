A tres años del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la madre todavía espera que "le entreguen sus restos"

A tres años del femicidio de Cecilia Strzyzowski, uno de los casos criminales más impactantes de la historia reciente de la provincia del Chaco, su madre, Gloria Romero, volvió a expresar públicamente el dolor que atraviesa desde junio de 2023 y cuestionó que, pese al tiempo transcurrido y a las condenas dictadas por la Justicia, todavía no le hayan entregado los restos de su hija.

La mujer confirmó que la sentencia emitida en el juicio aún no quedó firme debido a las apelaciones presentadas por las defensas de los condenados. Esa situación mantiene paralizado un aspecto que para la familia de la víctima resulta central: la posibilidad de recuperar los restos hallados en la investigación y darles una despedida definitiva.

Romero manifestó su indignación por la demora judicial y describió las consecuencias emocionales que implica continuar atravesando el proceso sin una resolución definitiva.

La apelación que mantiene abierta la causa

La sentencia dictada por la Justicia fue apelada por las defensas de los condenados, por lo que el expediente se encuentra actualmente en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Según explicó Gloria Romero, esta instancia impide que se concrete la entrega de los restos vinculados a la investigación.

"Hasta que esté la sentencia firme lo que queda de mi hija sigue en un sobre quién sabe dónde. Es una locura, ya son tres años y yo no tengo lugar para llevar una flor", expresó. La madre de Cecilia señaló que la situación representa una carga adicional para quienes deben atravesar el proceso judicial desde el lugar de las víctimas y sus familiares.

"Para la familia de la víctima es terrible el proceso. Hay un Estado garantista. Me voy a morir y no voy a poder despedir a mi hija", denunció. Las declaraciones reflejan la persistencia del dolor y la sensación de incertidumbre que continúa acompañando a la familia a tres años del crimen.

Las condenas dictadas en el caso

El fallo judicial estableció distintas responsabilidades entre los acusados por el femicidio y los hechos posteriores vinculados al encubrimiento.

Las condenas principales fueron las siguientes:

• César Sena fue condenado a prisión perpetua como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género.

• Emerenciano Sena fue declarado culpable como partícipe necesario.

• Marcela Acuña fue declarada culpable como partícipe necesaria.

Además, la Justicia dictó otras condenas vinculadas a maniobras de encubrimiento.

• Gustavo Obregón recibió cuatro años y diez meses de prisión por encubrimiento agravado.

• Fabiana Cecilia González fue condenada a cinco años de prisión efectiva por encubrimiento simple.

• Gustavo Melgarejo recibió una pena de dos años y diez meses por el mismo delito.

En el caso de Melgarejo, la sentencia incluyó además reglas de conducta por el plazo de tres años.

Entre ellas se establecieron:

• Prohibición de consumir alcohol.

• Prohibición de consumir drogas.

• Prohibición de cometer nuevos delitos.

• Obligación de fijar domicilio.

Por otra parte, Griselda Reinoso fue absuelta por unanimidad del cargo de encubrimiento agravado a mediados de noviembre por decisión del jurado popular.

La situación actual de Gloria Romero

A pesar de que las condenas ya fueron dictadas, Gloria Romero sostiene que el proceso judicial continúa teniendo consecuencias directas sobre su vida cotidiana. La mujer indicó que no recibió amenazas luego del veredicto emitido por la jueza Dolly Fernández el pasado 10 de febrero.

Sin embargo, señaló que la Justicia decidió retirarle la custodia que la acompañaba.

"Dejarán pasar un tiempo y seguro tendré algún intento de robo o algo. Eso ya lo tengo aceptado desde el día que salí a enfrentarlo, sabía que tenía más posibilidades de que me maten a encontrar a mi hija", manifestó. Las declaraciones reflejan el nivel de exposición pública que adquirió el caso y las preocupaciones que aún mantiene la madre de Cecilia.

El crimen que conmocionó a Chaco y al país

La investigación determinó que Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023. De acuerdo con las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad ubicadas en el barrio, la joven ingresó a una vivienda perteneciente a la familia Sena en las afueras de Resistencia y nunca volvió a salir.

Aunque el cuerpo de Cecilia nunca fue encontrado, los fiscales reunieron pruebas que permitieron establecer una reconstrucción de lo ocurrido. Según la acusación, la joven fue asesinada, posteriormente descuartizada y luego carbonizada.

La investigación concluyó además que los restos fueron esparcidos en una zona cercana a la propiedad de sus suegros. Estos elementos constituyeron la base probatoria sobre la que se construyó la acusación que derivó en las condenas.