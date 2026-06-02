Cuatro detenidos por patotear a un hombre en Catamarca

En la mañana de hoy, a las 11:55, efectivos de la Comisaría Departamental Recreo llevaron a cabo un operativo en los barrios Centro y Mataderos, en la ciudad homónima del departamento La Paz. La intervención se realizó en el marco de tareas investigativas ordenadas por la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, con el objetivo de esclarecer un hecho de violencia que involucraba a un hombre mayor de edad.

Durante la acción, se procedió al arresto en averiguación de cuatro personas:

Una mujer de apellido Báez , de 47 años .

, de . Tres hombres de apellido Veliz, con edades de 21, 30 y 36 años.

Los detenidos son señalados como los presuntos autores de agredir físicamente al hombre mayor. La operación se llevó a cabo siguiendo estrictamente las directrices judiciales, lo que permitió la detención de los sospechosos en los distintos puntos señalados de la ciudad.

Contexto de la investigación

La intervención policial se realizó en coordinación directa con la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, lo que indica que el caso está siendo tratado con prioridad investigativa. El hecho se encuentra bajo la modalidad de averiguación, una fase inicial en la que las autoridades buscan recopilar elementos de prueba que permitan determinar la responsabilidad de los involucrados.

Según los registros, la víctima es un hombre mayor de edad, quien habría sufrido agresiones físicas por parte de los detenidos. El operativo de la Comisaría Departamental Recreo se concentró en dos barrios específicos —Centro y Mataderos—, señalando que la investigación contaba con información precisa sobre la localización de los sospechosos.

Procedimiento y alojamiento policial

Tras su detención, los cuatro individuos fueron alojados en la dependencia policial, donde permanecerán a la espera de nuevas directivas de la Justicia Penal interviniente. Esta medida es habitual en casos de presunta agresión física, ya que permite a las autoridades continuar con la recopilación de pruebas y determinar los pasos judiciales siguientes, incluyendo posibles imputaciones formales.

El operativo refleja un trabajo coordinado entre la Fiscalía y la fuerza policial, destacando la relevancia de la acción preventiva y de investigación inmediata en situaciones de violencia. La rapidez en la actuación sugiere que las autoridades contaban con datos concretos que facilitaron la localización y detención de los sospechosos sin que se reportaran incidentes adicionales durante el procedimiento.