Inseguridad en Catamarca: atacaron a golpes a un delincuente que robó en el Hospital de Niños

En la jornada de hoy, a las 12:00, un alerta emitido por el sistema SAE-911 activó un despliegue inmediato de personal policial que culminó con la aprehensión de un hombre y el secuestro de un elemento punzante de fabricación casera.

De acuerdo con la información oficial, numerarios de la Comisaría Décima, en coordinación con efectivos de la Seccional Primera, se constituyeron rápidamente en la calle Ayacucho, entre Zurita y avenida Güemes, tras la notificación del hecho en curso. La articulación entre ambas dependencias permitió la localización e interceptación del sospechoso en un corto lapso de tiempo, en un contexto de intervención directa tras un episodio que había sido advertido por transeúntes de la zona.

El hecho en inmediaciones del Hospital de Niños Eva Perón

Según los datos recabados, el episodio se habría iniciado cuando el hombre posteriormente identificado como de apellido Moya (33) fue sorprendido por personas que circulaban por el lugar mientras intentaba sustraer una pertenencia.

El objeto en cuestión era una billetera de color rosado, que se encontraba en la baulera de una motocicleta Keller 110 cc., estacionada en la playa del Hospital de Niños Eva Perón. La motocicleta sería propiedad de una mujer mayor de edad.

El sospechoso habría accedido a la baulera del rodado cuando fue advertido por transeúntes, quienes observaron la maniobra. Tras ello, el individuo emprendió la huida, generando una situación que derivó en su posterior localización por parte del personal policial interviniente.

Aprehensión en calle Ayacucho y secuestro de un elemento punzante

El operativo culminó en la intersección de calle Ayacucho entre Zurita y avenida Güemes, donde los efectivos lograron la aprehensión del hombre de apellido Moya (33).

Durante el procedimiento, se procedió además al secuestro de un (01) elemento punzante de fabricación casera, el cual fue incorporado a las actuaciones correspondientes como parte del material incautado en el marco de la intervención.

Tras su aprehensión, se informó que el presunto autor presentaba lesiones. Estas habrían sido producidas, aparentemente, por personas que se encontraban en el lugar al momento del hecho, en el contexto de la secuencia previa a la llegada de las fuerzas de seguridad.

Ante esta situación, el hombre debió ser asistido por facultativos médicos del SAME, quienes dispusieron su traslado al Hospital San Juan Bautista. El traslado se realizó bajo consigna policial, garantizando la custodia correspondiente durante la asistencia sanitaria.

Este tramo del procedimiento incluyó la articulación entre servicios de emergencia médica y fuerzas de seguridad, asegurando tanto la atención del aprehendido como la continuidad del proceso judicial en curso.

Finalizadas las actuaciones iniciales en el lugar de los hechos, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1, instancia que permitirá formalizar el reclamo y avanzar en la investigación del caso.

Asimismo, se indicó que tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar en el marco del procedimiento judicial.