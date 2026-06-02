El mensaje de Barrelier al padre de Agostina: "No tengo nada que ver; estoy dando una mano"

Durante los primeros días de la búsqueda de Agostina Vega, Claudio Gabriel Barrelier envió un audio al padre de la menor asegurando que "no tenía nada que ver" con los hechos. En su mensaje, Barrelier explicó que ya había hablado con "Meli", la madre de Agostina, y había relatado todo lo ocurrido.

Barrelier subrayó que, tras sus declaraciones, las autoridades realizaron allanamientos en su vivienda y en la de su madre. A pesar de esto, lamentó que la madre de "Meli" lo haya "escrachado" públicamente, insistiendo en que él no estaba involucrado en el hecho. Según sus palabras, él estaba colaborando con la investigación:

"Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando con todo lo que más pueda... porque está la información, porque no la quieren contar", expresó.

Este mensaje refleja la postura de Barrelier de cooperación y desmarcamiento de cualquier responsabilidad directa, aunque reconoció la tensión pública que se generó en torno a su figura.

La noche del 23 de mayo: seguimiento de la adolescente

Barrelier detalló los últimos movimientos conocidos de Agostina Vega. La menor de 14 años llegó alrededor de las 22:30 del sábado 23 de mayo a la intersección de Fragueiro y Campillo, donde mantuvo una conversación telefónica con Barrelier.

Según su relato, Agostina le solicitó ayuda económica para abonar el viaje en taxi, a lo que él accedió:

"Me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que estaba en Fragueiro y Campillo, yo no llego hasta ahí (...) Le faltaba para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara", declaró.

Este fragmento sugiere que la llegada de la adolescente no fue casual y que contaba con cierta coordinación con su entorno familiar, según la versión de Barrelier.

Intento de traslado y encuentro con terceros

Barrelier relató que Agostina quería que él la llevara a la casa de su novio, pero aseguró que no contaba con movilidad suficiente para cumplir con la solicitud. Según sus palabras:

"Ahí nomás, la llama un guaso: para mí ya estaba arreglado, ya había organizado y como no tenía plata vino para este lado".

El término "guaso" refiere a una tercera persona involucrada en el traslado de la menor, según la interpretación de Barrelier. En este punto, el relato indica que él dejó de tener control sobre Agostina, marcando un momento crítico en la investigación:

"Y cuando veníamos caminando para acá, así como para corte mi casa, frenó un auto, un auto rojo, que es el auto que le digo a Melisa, se sube y se va. Yo, después de ahí, no tengo más control con ella y no sé más nada. Entonces, no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto".

Este detalle es central, ya que Barrelier señala que su intervención terminó cuando Agostina abordó otro vehículo, desligándose así de lo que ocurrió posteriormente.

Una versión de colaboración y tensión mediática

El testimonio de Barrelier, plasmado en el audio dirigido a la familia, refleja una combinación de cooperación con la justicia y reclamo público. Por un lado, describe paso a paso su interacción con Agostina, proporcionando datos concretos sobre horarios, ubicaciones y comunicaciones. Por otro, expresa frustración por la estigmatización mediática y la presión de la familia de la menor.

En síntesis, la declaración de Barrelier constituye un documento clave para reconstruir los movimientos de la adolescente durante las horas previas a su desaparición, al tiempo que aclara su rol en la investigación, aunque permanece detenido como único sospechoso del supuesto femicidio. Su narrativa permite a la justicia y a la opinión pública distinguir entre colaboración directa y hechos que escapan de su control, manteniendo un hilo cronológico claro que puede ser fundamental para avanzar en el caso.