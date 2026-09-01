A tres años de la muerte de Silvina Luna, este martes realizarán la Junta Médica

A tres años de la muerte de Silvina Luna, fallecida el 31 de agosto de 2023, este martes se realizará una Junta Médica destinada a analizar distintos aspectos relacionados con el fallecimiento de la actriz.

El procedimiento comenzará a las 10 en el edificio de la Morgue Judicial, situado en la calle Viamonte 2101, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, varios peritos intervendrán en la evaluación del caso y deberán expedirse sobre una serie de interrogantes planteados en torno a la evolución de la salud de Luna.

La actriz murió a los 43 años en el Hospital Italiano, como consecuencia de una insuficiencia renal aguda. A tres años de aquel fallecimiento, la realización de esta Junta Médica constituye una nueva instancia dentro de las actuaciones judiciales vinculadas al caso. La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60, en el marco de la investigación que involucra al ex cirujano Aníbal Lotocki.

Los puntos que deberán evaluar los peritos

El análisis que comenzará este martes tiene como antecedente un planteo presentado el 3 de febrero pasado por el abogado Fernando Burlando.

Entre los principales puntos que deberán ser considerados se encuentra el referido al "momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo" de Silvina Luna. La presentación también plantea el interrogante acerca de qué tratamiento podría haberse realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal progresiva.

La Junta Médica deberá abordar, de este modo, cuestiones relacionadas con la evolución del cuadro de salud de la actriz y las alternativas que podrían haber sido consideradas frente al desarrollo de las complicaciones mencionadas.

El debate sobre los controles posteriores

Otro de los ejes centrales del análisis está vinculado al momento en el que habría resultado oportuno realizar un tratamiento y a los controles postoperatorios efectuados luego de la intervención. En ese sentido, el planteo pone bajo análisis si los controles realizados por Aníbal Lotocki fueron los adecuados de acuerdo con el tipo de procedimiento que llevó adelante.

La consulta dirigida a los especialistas también busca establecer si el imputado, de acuerdo con su experiencia y conocimiento del caso, se encontraba en condiciones de intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de los granulomas provocara en la paciente las consecuencias que tuvo sobre su estado de salud.

Este último punto concentra uno de los principales interrogantes que deberán ser evaluados durante la Junta Médica, en una instancia en la que los peritos analizarán las circunstancias planteadas en relación con la evolución de Silvina Luna.

La causa que involucra a Lotocki

La decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60 se produce en el marco del caso que investiga al ex cirujano Aníbal Lotocki, quien afronta el juicio por el fallecimiento de Cristian Zárate.

Zárate era un hombre de 50 años cuyo deceso ocurrió durante una operación realizada el 15 de abril de 2021 en una clínica ubicada en el barrio porteño de Caballito.

En este contexto, la evaluación médica prevista para este martes incorpora al análisis judicial los distintos interrogantes planteados sobre el fallecimiento de Silvina Luna, ocurrido el 31 de agosto de 2023, y sobre las circunstancias vinculadas a las complicaciones que atravesó la actriz hasta su muerte.

La condena y la ampliación de la pena

Los antecedentes judiciales de Lotocki incluyen una condena dictada en febrero de 2022. En aquella oportunidad, el juez Carlos Rengel Mirat condenó al ex cirujano a cuatro años de prisión y a una inhabilitación para ejercer la medicina por cinco años. La sentencia lo encontró responsable de las lesiones graves reiteradas sufridas por Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna.

Posteriormente, en noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal amplió la condena a ocho años de prisión, al considerar que también había cometido el delito de estafa.

Además, la resolución incrementó a 10 años el período de inhabilitación para ejercer su profesión.

Ahora, a tres años de la muerte de Silvina Luna, la Junta Médica prevista para este martes volverá a poner bajo análisis una serie de aspectos vinculados con la evolución de su salud. Desde las 10, en el edificio de la Morgue Judicial de Viamonte 2101, los peritos deberán evaluar los puntos planteados en una instancia que forma parte de las actuaciones judiciales en curso.