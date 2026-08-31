Detienen a dos hombres tras agredir a una joven y atacar a policías en Catamarca

El despliegue de seguridad comenzó a las 23:00 de la noche de ayer, cuando efectivos de la Seccional de Huillapima acudieron al barrio España de esa localidad perteneciente al departamento Capayán. Los uniformados llegaron al sector acompañados por la colaboración de sus pares del Grupo de Apoyo Motorizado y Articulado (GAMA). El motivo inicial de la presencia policial en el lugar fue una agresión física perpetrada contra una joven mujer. Por este episodio, los agentes procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellido Díaz, de 23 años de edad, señalado como el presunto autor material del ataque inicial hacia la víctima.

La escalada del conflicto y el ataque a los efectivos

La situación en el lugar se tornó aún más compleja durante el desarrollo de las tareas operativas de las fuerzas de seguridad. En medio del procedimiento inicial, los uniformados hicieron lo propio con otro hombre de 48 años, también de apellido Díaz. Esta segunda medida de privación de la libertad se ejecutó debido a que este individuo habría entorpecido el procedimiento policial. La intervención se desbordó cuando, en ese contexto de interferencia con la labor de los agentes, se produjo una agresión directa contra el personal interviniente: un oficial subinspector y una sargento de Policía resultaron agredidos físicamente por los involucrados en el altercado.

Consecuencias legales y situación judicial

Tras controlar la situación en el barrio España, la actuación de las fuerzas de seguridad derivó en medidas judiciales concretas para encuadrar legalmente los hechos.

Alojamiento: Los dos sujetos aprehendidos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Denuncias: Paralelamente, los damnificados directos del episodio radicaron las denuncias penales correspondientes para dar continuidad al proceso legal que investigará tanto la agresión a la joven mujer como los ataques y la resistencia sufridos por los efectivos policiales durante el cumplimiento de sus funciones.