Catamarca: violó la perimetral e intentó atacar a su novia con un fierro

El episodio se desencadenó cuando la guardia policial recibió un aviso formal que movilizó a los recursos de seguridad hacia una concurrida arteria urbana. El despliegue comenzó a las 08:10, momento en el que, por estricta solicitud del SAE-911, los numerarios de la Seccional Primera acudieron de manera inmediata hasta la calle Chacabuco, situada específicamente entre calle Salta y Peatonal Rivadavia.

Al arribar a la dirección indicada, el personal uniformado constató que la situación ya se encontraba contenida gracias a la intervención previa de sus pares pertenecientes a la División Inteligencia Criminal. En ese sector estratégico, los agentes tenían firmemente aprehendido a un hombre de 38 años de edad. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el sujeto habría intentado agredir con un fierro a su pareja, una mujer de 36 años de edad. En el marco de las pericias iniciales, dicho elemento contundente fue secuestrado formalmente para ser incorporado como evidencia material en la causa. Tras contener la situación de peligro inminente, los intervinientes invitaron a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1, brindándole las directrices necesarias para formalizar su testimonio ante la justicia.

El prontuario de restricción y la disposición judicial

La gravedad del episodio escaló cuando las autoridades profundizaron en la situación legal y antecedentes inmediatos del agresor retenido. Los uniformados profundizaron en las averiguaciones pertinentes y luego tomaron conocimiento que el sujeto contaba con una medida Judicial de prohibición de acercamiento hacia la damnificada. Esta transgresión directa a una orden emanada por la magistratura agravó su situación procesal en el marco de la investigación en curso.

Ante este escenario de desobediencia a la autoridad judicial y el ataque perpetrado, el procedimiento continuó con el traslado del implicado bajo estrictas normas de seguridad. El individuo fue finalmente trasladado y alojado en la seccional, quedando en condición de detención formal a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Desde esa dependencia judicial se indicaron las medidas a seguir para avanzar de manera firme en el esclarecimiento integral del expediente y asegurar el resguardo de la víctima.

Canales de asistencia y prevención vigentes

Las instituciones de seguridad y protección ciudadana recuerdan permanentemente la disponibilidad de herramientas de contención y asesoramiento para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad en el ámbito doméstico. Las vías de comunicación oficiales operan bajo estrictos protocolos de confidencialidad para garantizar una respuesta rápida ante emergencias de esta índole.

Línea gratuita 144: destinada específicamente a la asistencia y contención para mujeres víctimas de violencia familiar y de género.

Línea de emergencias 911: canal centralizado para requerir la intervención policial inmediata ante situaciones de riesgo en la vía pública o domicilios.

Características del servicio: las llamadas realizadas a través de ambos canales oficiales son anónimas, garantizando la reserva de identidad de quien se comunica.

Disponibilidad horaria: los servicios de atención telefónica se encuentran disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.