Lo sorprendieron con un arma sin documentación en dique El Jumeal

A las 22:40 de la noche de ayer, las tareas de prevención llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en la jurisdicción permitieron detectar una situación irregular. Los efectivos de la Comisaría Cuarta, mientras realizaban recorridos preventivos por el playón del dique El Jumeal, divisaron a un hombre que se encontraba manipulando un rifle de aire comprimido en la vía pública. Esta presencia motivó la inmediata intervención del personal policial para verificar los motivos de la portación y constatar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad ciudadana en un espacio de concurrencia pública.

La requisa y la ausencia de aval legal

Ante la sorpresa del hallazgo, el procedimiento continuó con la solicitud formal de los papeles que avalaran la posesión del elemento. Al momento de requerirle la documentación correspondiente, el individuo manifestó de manera explícita no poseerla. Esta falta de acreditación legal sobre el origen y la propiedad del artefacto configuró la infracción que determinó el curso de la actuación policial en el lugar de los hechos, impidiendo que el sujeto continuara en poder del elemento sin el respaldo de los registros obligatorios.

Hora del procedimiento: 22:40 de la noche de ayer.

Ubicación: Playón del dique El Jumeal.

Dependencia interviniente: Comisaría Cuarta.

Elemento involucrado: Rifle de aire comprimido.

Motivo del secuestro: Falta de documentación respaldatoria.

Las medidas legales y el destino del secuestro

Frente a la constatación de la irregularidad y la imposibilidad del hombre de justificar la procedencia legal del artefacto, los uniformados procedieron al incautamiento del arma. La medida preventiva se ejecutó bajo la premisa de determinar su legítima propiedad y procedencia, resguardando así la seguridad pública y cumpliendo con los protocolos establecidos para estos casos. Finalmente, y para dar formalidad administrativa y legal al procedimiento concretado en las instalaciones del dique, se labraron las actuaciones de rigor correspondientes por parte de las autoridades competentes.