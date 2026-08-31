Operativo en Catamarca: allanaron una casa por un robo y el sospechoso golpeó a un policía

A las 18:00 de la tarde de hoy, la tranquilidad del barrio Progreso se vio interrumpida por un importante despliegue de seguridad. En cumplimiento estricto de las directivas emanadas por la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, los numerarios de la Comisaría Departamental Tinogasta concretaron un registro domiciliario en una vivienda situada en esa estratégica zona de la ciudad, perteneciente al departamento homónimo. Este tipo de medidas judiciales responden a investigaciones en curso que buscan esclarecer delitos contra la propiedad y recuperar elementos sustraídos, marcando la presencia activa de las fuerzas del orden en el territorio provincial para garantizar el resguardo de la ciudadanía y la recolección de pruebas materiales fundamentales para el avance de las causas instruidas por la magistratura interviniente.

Elementos incautados y la aprehensión del sospechoso

Durante el desarrollo riguroso del procedimiento en el interior del inmueble requisado, los efectivos policiales lograron concretar medidas de vital importancia para la pesquisa. El detalle de las actuaciones incluye:

Secuestro material: Un televisor BGH de 32 pulgadas, de color negro, el cual estaría directamente vinculado al hecho ilícito que se investiga en el marco de las actuaciones sumariales originarias.

Aprehensión del sujeto: Un hombre de apellido Barrionuevo, de 23 años de edad, quien fue arrestado preventivamente en averiguación del hecho principal que motivó la orden judicial de allanamiento.

La efectividad del operativo permitió incautar el bien tecnológico mencionado, un objeto de valor económico y probatorio que ahora quedará bajo custodia pericial a la espera de las pericias y el reconocimiento formal por parte de los damnificados, consolidando de esta manera las primeras líneas de evidencia física recabadas por los investigadores en la sede departamental.

La escalada de violencia y el frente judicial abierto

La situación procesal del sospechoso dio un giro drástico e institucionalmente grave en el mismo momento en que se ejecutaba la medida judicial. En plena ejecución del procedimiento, el arrestado agredió físicamente a un oficial ayudante que cumplía funciones en el operativo. Esta conducta hostil contra la autoridad no solo entorpeció momentáneamente la labor de los numerarios, sino que configuró un nuevo delito en flagrancia.

Ante esta vulneración al principio de autoridad, el efectivo policial damnificado radicó la denuncia penal correspondiente en contra del agresor. Como consecuencia directa de este ataque, el presunto autor fue alojado en la dependencia policial, quedando a entera disposición de la Justicia Interviniente. Desde el órgano judicial se impartieron de manera inmediata las directivas y medidas a cumplimentar, lo que derivó en la apertura simultánea de una nueva causa penal que agrava la situación legal del joven de 23 años, sumando cargos por atentado y resistencia a la autoridad a la investigación primigenia que motivó el allanamiento vespertino en el departamento Tinogasta.