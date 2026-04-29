Abigeato en La Paz: un joven arrestado y secuestro de carne y herramientas

Una investigación por presunto delito de abigeato en el departamento La Paz derivó en una serie de procedimientos policiales que culminaron con el arresto en averiguación del hecho de un joven de apellido Vargas, de 19 años, y el secuestro de diversos elementos considerados relevantes para la causa.

El caso se inició a partir de una denuncia penal radicada en la Comisaría Departamental Recreo, lo que dio lugar a la intervención de efectivos de esa seccional. A partir de ese momento, se desplegaron tareas investigativas que permitieron avanzar en la identificación de un sospechoso y en la obtención de medidas judiciales para profundizar la pesquisa.

Registro domiciliario y secuestro de carne

Como parte de las diligencias ordenadas, los efectivos llevaron a cabo un registro domiciliario en el barrio 48 Viviendas, en la ciudad de Recreo. Allí, los investigadores encontraron elementos que, según se indicó, estarían directamente vinculados al ilícito denunciado.

Entre los objetos incautados se destacan dos bolsas tipo arpillera, una de ellas contenía una cabeza de animal porcino y la restante tenía aproximadamente 100 kilogramos de carne del mismo animal.

Además, en el lugar se procedió al secuestro de otros elementos que habrían sido utilizados en la comisión del delito:

Una motocicleta Keller 110 cc .

. Una sierra de mano .

. Una balanza digital .

. Una piola .

. Ganchos de hierro.

Estos elementos quedaron en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia, en el marco de la investigación en curso.

Nuevas medidas judiciales

La investigación no se limitó a un solo procedimiento. En la mañana de la misma jornada, los efectivos, con la colaboración del Grupo Especial de Apoyo (GEA), llevaron adelante otra medida judicial en el barrio Pedro Cano, también en la ciudad de Recreo.

En este segundo operativo, los policías lograron incautar un machete, una tela, una linga y un gancho de hierro. Estos elementos, al igual que los secuestrados previamente, fueron incorporados a la causa como posibles herramientas utilizadas en el hecho investigado.

Avance de la causa y actuación judicial

Como resultado de los procedimientos realizados, el joven arrestado y todos los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, que interviene en la causa.

La actuación policial incluyó distintas etapas que permitieron avanzar en la investigación:

Recepción de la denuncia por abigeato .

. Identificación de un sospechoso y su posterior arresto .

. Ejecución de registros domiciliarios en distintos barrios .

. Secuestro de carne y herramientas presuntamente utilizadas en el delito.

Estas acciones reflejan un trabajo articulado entre la comisaría local y unidades especializadas, con el objetivo de esclarecer el hecho y reunir elementos probatorios.

Un delito bajo investigación

El abigeato, motivo de la denuncia inicial, constituye el eje de la investigación que ahora se encuentra bajo la órbita judicial. La incautación de carne, herramientas de corte y elementos de manipulación refuerza la hipótesis de un circuito vinculado a la faena clandestina del animal.

El avance del expediente dependerá de las actuaciones que continúe desarrollando la Fiscalía, que deberá determinar la responsabilidad del joven arrestado y el rol de los elementos secuestrados en el hecho investigado.