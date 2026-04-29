Sobreseyeron a Nahuel Filippín en la causa por abuso sexual

El avance de la causa por abuso sexual en la que está incvolucrado el abogado Nahuel Filippín tuvo un giro determinante tras la resolución del Juzgado de Control de Garantías N° 4, el que dispuso el sobreseimiento de quien se encontraba imputado en calidad de cómplice necesario, y la elevación a juicio de su primo, Neri Sarmiento Balastegui, señalado como presunto autor de abuso sexual con acceso carnal.

La decisión judicial marca un punto de inflexión en el expediente, ya que redefine el alcance de las responsabilidades penales dentro del caso. Mientras Filippín queda desvinculado en esta instancia, el proceso continuará exclusivamente contra Balastegui, quien deberá afrontar un juicio oral donde se debatirán los hechos que se le atribuyen.

El antecedente clave

El camino hacia esta resolución no fue lineal. La causa ya había atravesado una instancia crítica en junio de 2025, cuando el juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, resolvió anular el requerimiento inicial de elevación a juicio. Esa decisión obligó a replantear la estrategia del Ministerio Público Fiscal y a revisar el sustento probatorio presentado hasta ese momento.

En ese contexto, en octubre de 2025, la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, avanzó con una reformulación del pedido de elevación a juicio contra ambos imputados. Esta nueva presentación buscó corregir los aspectos observados previamente y reencauzar la investigación bajo parámetros que permitieran sostener la acusación.

La reciente resolución del juzgado se inscribe directamente en esa secuencia procesal, dando respuesta a la reformulación fiscal y delimitando con mayor precisión las responsabilidades individuales dentro del expediente.

Diferenciación de responsabilidades

Uno de los aspectos centrales del fallo radica en la diferenciación de roles entre los imputados. En el caso de Filippín, quien había sido señalado como cómplice necesario, el juzgado consideró que correspondía su sobreseimiento, lo que implica que queda desvinculado de la causa en esta etapa.

En cambio, para Balastegui, la resolución judicial confirma la existencia de elementos suficientes para sostener la acusación en juicio, en calidad de presunto autor de abuso sexual con acceso carnal. Esto habilita la instancia de debate oral, donde se evaluarán las pruebas y se determinará su eventual responsabilidad penal.

Camino al juicio oral

Con esta definición, el expediente ingresa en una nueva fase. El juicio oral contra Balastegui será el ámbito donde se pondrán a prueba las hipótesis construidas durante la investigación, así como la solidez de las pruebas reunidas por la fiscalía.

Al mismo tiempo, el sobreseimiento de Filippín implica que, al menos en esta instancia, queda excluido del proceso penal, cerrando su participación en la causa tras haber sido inicialmente imputado como cómplice.

La resolución del Juzgado de Control de Garantías N° 4 no solo delimita responsabilidades, sino que también ordena el rumbo de un caso que ya había tenido instancias de revisión y reformulación. A partir de ahora, el foco judicial estará puesto en el desarrollo del juicio oral contra Balastegui, donde se definirá el desenlace de la causa.