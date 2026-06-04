Abuso en el motel: declararon los imputados y se espera el veredicto

El juicio por jurados que investiga el presunto abuso sexual cometido contra una joven el 1 de noviembre de 2024 en un motel de Valle Viejo ingresó este jueves en su fase definitiva. La tercera y última jornada del debate estuvo marcada por las declaraciones de los dos imputados, quienes decidieron responder preguntas formuladas por la Fiscalía, la querella y la defensa antes de la instancia de alegatos finales y la posterior deliberación del Jurado Popular.

La expectativa se concentra ahora en la decisión que adopten los ciudadanos integrantes del jurado, quienes tendrán la responsabilidad de analizar las pruebas producidas durante el proceso y emitir un veredicto sobre los hechos investigados.

La jornada se desarrolla en un contexto de fuerte atención pública debido a la gravedad de las acusaciones y a la trascendencia que el caso ha adquirido desde el inicio de la investigación judicial.

Las declaraciones de los acusados

Durante la audiencia de este jueves, los imputados Héctor Alfredo Frías, de 31 años, y Rodrigo Antonio Frías, de 23 años, prestaron declaración ante el tribunal.

Ambos aceptaron responder preguntas formuladas por las distintas partes intervinientes en el proceso, en una instancia considerada central dentro del debate oral. Según se informó durante la audiencia, los dos acusados negaron los hechos que se les atribuyen y sostuvieron que las relaciones mantenidas con la joven fueron consentidas.

Las declaraciones se produjeron antes del inicio de los alegatos de clausura, momento en el que cada una de las partes presentó su valoración final sobre las pruebas incorporadas al expediente a lo largo de la investigación y del juicio.

La etapa final de los alegatos

Tras la declaración de los imputados, el tribunal avanzó hacia los alegatos finales. En esta etapa, la Fiscalía, la querella y la defensa exponen sus conclusiones respecto de las pruebas producidas durante los dos años que demandó la instrucción de la causa.

La querella destacó la contundencia de las pruebas genéticas y médicas incorporadas al expediente, mientras que familiares de la víctima reclamaron una condena ejemplar y plantearon la necesidad de poner fin a discursos machistas vinculados con este tipo de casos.

El camino hacia el veredicto

Antes de que los integrantes del jurado se retiren para analizar la causa, el juez director del proceso, Luis Guillamondegui, brindará las instrucciones finales correspondientes. Posteriormente, el Jurado Popular iniciará la deliberación que permitirá arribar a una conclusión respecto de los hechos sometidos a juzgamiento.

De acuerdo con las previsiones del tribunal, la deliberación comenzaría alrededor del mediodía y el veredicto podría conocerse durante la tarde de este jueves.

La decisión que adopten los jurados marcará el desenlace de un proceso que ingresó en su etapa decisiva.

Los acusados y las imputaciones

El juicio se inició el pasado martes en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, ubicada sobre avenida Colón, en la ciudad Capital.

Los acusados son Héctor Alfredo Frías y su sobrino Rodrigo Antonio Frías. Ambos enfrentan una acusación por el delito de "abuso sexual con acceso carnal por cualquier vía, agravado por resultar un grave daño en la salud de la víctima y por haber sido cometido por dos o más personas, en calidad de coautores".

La investigación fue elevada a juicio a fines de 2025 por la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino. Actualmente, los dos imputados permanecen alojados en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, en el departamento Capayán, bajo prisión preventiva.

El hecho investigado

La causa judicial tiene origen en un hecho ocurrido el 1 de noviembre de 2024 en un motel ubicado en Valle Viejo.

A partir de ese episodio se inició una investigación que derivó en la imputación de los dos acusados y en la posterior elevación de la causa a juicio. El debate oral permitió incorporar testimonios, pericias y demás elementos probatorios reunidos durante la instrucción, los cuales fueron analizados por las partes a lo largo de las distintas jornadas del proceso.

La gravedad de los cargos y las consecuencias denunciadas en relación con la salud de la víctima constituyen algunos de los aspectos centrales de la acusación sostenida durante el juicio.

El juicio se desarrolla bajo la modalidad de Jurado Popular y cuenta con la intervención de distintos actores judiciales. Participan del proceso:

Luis Guillamondegui , juez director del juicio.

, juez director del juicio. Augusto Barros , fiscal de Cámara.

, fiscal de Cámara. Alejandra Antonino , fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género.

, fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género. Sebastián Ibáñez , abogado querellante.

, abogado querellante. Bruno Jerez , abogado querellante.

, abogado querellante. Juan Pablo Morales, defensor de los acusados.

Cada uno de ellos desempeñó un rol fundamental durante el desarrollo del debate, aportando argumentos, pruebas y planteos vinculados con la investigación del hecho.