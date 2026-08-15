Catamarca: dos detenidos y secuestro de drogas en operativos realizados en el interior provincial

Efectivos de los Grupos Antinarcóticos de las Unidades Regionales de Andalgalá, Pomán y Recreo realizaron distintos procedimientos en el interior de Catamarca, que incluyeron allanamientos y controles vehiculares.

Los operativos se llevaron a cabo en domicilios del Distrito Malli II, en Andalgalá, y del barrio 40 Viviendas de la localidad de Saujil, departamento Pomán. Además, en el Puesto Caminero Las Salinas, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 60, en La Paz, los efectivos controlaron una camioneta en la que circulaban dos personas.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron varios envoltorios de plástico que contenían sustancias compatibles con marihuana y cocaína. También fueron incautados un teléfono celular, dos balanzas de precisión y un automóvil Ford Ka.

Una vez finalizadas las medidas judiciales, los efectivos procedieron a la detención de una mujer de 62 años, quien quedó alojada en una dependencia policial a disposición de la Justicia interviniente.

En tanto, otra mujer de 37 años quedó supeditada a la prosecución de la causa.