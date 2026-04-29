Accidente en Anquincila: un hombre cayó desde tres metros mientras podaba

Un hombre de apellido Córdoba, de 59 años, resultó herido tras protagonizar un accidente en el Camping Municipal de Anquincila, en el departamento Ancasti. El hecho se registró alrededor de las 12:20, momento en el que personal del Destacamento Policial Anquincila tomó conocimiento de lo ocurrido.

Según la información oficial, el hombre se encontraba realizando tareas de corte de ramas en un árbol cuando, por causas que no fueron detalladas, cayó al suelo desde una altura aproximada de tres metros. El impacto le provocó lesiones de consideración, lo que motivó una rápida intervención de los servicios de asistencia.

El episodio se produjo en un espacio público de la localidad, lo que generó la inmediata activación de los protocolos de emergencia para garantizar la atención del herido.

Traslado y estado de salud

Tras el accidente, profesionales médicos locales acudieron al lugar y dispusieron el traslado del hombre al Hospital San Juan Bautista. La derivación se realizó con el objetivo de brindarle atención especializada acorde a la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con los datos brindados, el hombre se encuentra estable, aunque presenta lesiones de consideración, lo que implica que su estado requiere seguimiento médico y evaluación permanente. El traslado al principal centro de salud de la provincia responde a la necesidad de contar con mayores recursos para la atención de este tipo de casos, en los que la altura de la caída constituye un factor de riesgo relevante.

Intervención policial

En paralelo a la asistencia médica, se dio intervención a las fuerzas de seguridad para llevar adelante las actuaciones correspondientes. Efectivos de la Comisaría Departamental Ancasti trabajaron en el lugar y procedieron a labrar las actuaciones de rigor, con el fin de documentar el hecho y establecer las circunstancias en las que ocurrió.

La investigación se desarrolla bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que tomó intervención para determinar si existieron factores adicionales que hayan contribuido al accidente.