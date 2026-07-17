Accidente rural en El Alto: un hombre está grave tras caer de su caballo

Un hombre de 30 años fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista de la ciudad Capital luego de sufrir una presunta caída de un caballo mientras realizaba tareas rurales en un campo del departamento El Alto. El hecho, que demandó un importante operativo sanitario y de seguridad para garantizar una rápida derivación, ocurrió durante la tarde del jueves y dejó al paciente con lesiones de extrema gravedad.

De acuerdo con la información suministrada, anoche, a las 21:00, efectivos de la Comisaría departamental El Alto se constituyeron en el Hospital Zonal "Dr. Francisco Hurtado", ubicado en esa localidad del departamento homónimo, donde fueron informados por el personal médico sobre el ingreso del herido y las circunstancias en las que se produjo la emergencia.

El traslado hacia la Capital

Según lo informado por los profesionales de la salud, aproximadamente a las 19:20, personal médico alcanzó en inmediaciones de la Cuesta El Portezuelo una camioneta particular que trasladaba al hombre accidentado.

De acuerdo con los datos aportados, el paciente habría sufrido una caída de un caballo por causas que aún se tratan de establecer. El accidente ocurrió mientras realizaba tareas rurales en un campo caracterizado por su difícil acceso para vehículos, situación que obligó a organizar el traslado hasta un punto donde pudiera ser asistido por los equipos sanitarios.

Ante la gravedad de las lesiones sufridas, se dispuso su inmediata derivación hacia el Hospital San Juan Bautista, con el objetivo de recibir atención médica de mayor complejidad.

Durante el recorrido hacia el centro asistencial de la Capital se implementó un operativo especial para facilitar el desplazamiento de la ambulancia. En ese contexto, personal del SAE-911 llevó adelante cortes de tránsito con el propósito de garantizar el inmediato arribo del móvil sanitario al Hospital San Juan Bautista y reducir los tiempos de traslado.

El paciente permanece en Terapia Intensiva

Posteriormente se informó que el ingreso al Hospital San Juan Bautista se produjo a las 23:00, con código rojo, procedente de Los Altos. El paciente fue identificado como Carrizo Edgar Ezequiel, de 30 años, quien permanece internado en terapia intensiva debido a la gravedad del cuadro clínico.

El parte médico indicó que presenta las siguientes lesiones:

Trauma de tórax.

Contusión pulmonar.

Edema cerebral.

Asimismo, se informó que el paciente permanece en estado reservado, con un cuadro considerado de gravedad, mientras continúa recibiendo asistencia médica intensiva.

La investigación

Mientras el paciente continúa internado bajo cuidados intensivos, las circunstancias que derivaron en la caída del caballo continúan siendo materia de investigación.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el hombre habría caído mientras desarrollaba tareas rurales en un campo de difícil acceso ubicado en el departamento El Alto, aunque las causas del accidente se tratan de establecer.

El hecho movilizó a efectivos policiales, personal médico y al SAE-911, que coordinó el operativo de tránsito para garantizar una rápida derivación al Hospital San Juan Bautista. En ese centro asistencial, Carrizo Edgar Ezequiel permanece internado en terapia intensiva, con trauma de tórax, contusión pulmonar y edema cerebral, mientras su estado de salud continúa siendo reservado.