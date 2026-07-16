Golpe al narcomenudeo en Catamarca: un joven cayó con marihuana y cocaína

En el marco de la lucha continua contra el tráfico de sustancias ilícitas en el territorio provincial, se concretó un importante procedimiento policial tras una serie de tareas investigativas previas. Las pesquisas se originaron a partir de una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, la normativa que regula y sanciona el comercio y la tenencia de drogas en la República Argentina.

El operativo contó con el conocimiento y la expresa intervención del Juzgado Federal de Catamarca, la autoridad judicial competente encargada de supervisar el cumplimiento de las garantías constitucionales y de dictaminar las directivas procesales. La ejecución de la medida estuvo a cargo del personal del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Andalgalá), una división especializada que depende orgánicamente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia. Los efectivos se constituyeron en un inmueble ubicado en la ciudad de Andalgalá, cabecera del departamento homónimo, para materializar la orden de allanamiento correspondiente sobre la vivienda bajo sospecha.

El ingreso a la vivienda y el detalle de los elementos incautados

Al irrumpir en el inmueble señalado por las investigaciones previas, los efectivos del GAUR-Andalgalá iniciaron una requisa minuciosa de los diferentes ambientes del domicilio. El resultado del procedimiento confirmó las sospechas de los investigadores al hallarse tanto sustancias prohibidas como diversos elementos que presuntamente facilitaban la actividad ilícita.

Durante la inspección del lugar, los investigadores procedieron al secuestro de los siguientes elementos técnicos y materiales de interés para la causa:

Sustancias estupefacientes: Dos trozos compactados y envoltorios de plástico que contenían una sustancia herbácea y otra sustancia tipo polvo de color blanco.

Telefonía móvil: Tres teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes para analizar sus comunicaciones.

Instrumentos de precisión: Tres balanzas digitales, utilizadas habitualmente para el pesaje y fraccionamiento de las sustancias.

Armamento: Una pistola de aire comprimido a gas, hallada en el interior de la propiedad.

Documentación clave: Un cuaderno con anotaciones de interés para la causa, que podría contener registros de transacciones o clientes.

Pruebas de campo y pesaje de las sustancias

Una vez asegurados los elementos en el lugar del hecho, el personal especializado de la Dirección Drogas Peligrosas procedió a realizar las correspondientes pruebas de campo utilizando reactivos químicos específicos. Estos test orientativos arrojaron resultados positivos para la presencia de estupefacientes, determinando la naturaleza de las sustancias secuestradas y sus respectivos pesajes oficiales:

Marihuana: La sustancia herbácea arrojó un peso total de 466,2 gramos.

Cocaína: La sustancia tipo polvo de color blanco arrojó un peso total de 71,5 gramos.

Detención y situación procesal del sospechoso

Al finalizar la medida judicial de allanamiento y tras contabilizar y asegurar cada uno de los elementos de prueba descritos, los efectivos policiales procedieron a la detención de un joven de 22 años de edad, quien se encontraba en el inmueble al momento del procedimiento.

El sospechoso fue inmediatamente trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. Actualmente, el joven se encuentra a disposición de la Justicia interviniente, bajo la tutela del Juzgado Federal de la provincia, desde donde ya se han impartido las directivas y medidas legales a seguir en las próximas horas para continuar con el debido proceso.