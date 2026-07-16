Catamarca: atacó a golpes a su pareja, huyó y terminó detenido

Anoche, a las 23:55, un llamado telefónico alertó al personal policial sobre una situación de emergencia en curso. Ante el requerimiento, efectivos de la Comisaría Cuarta se constituyeron de inmediato en la calle Francisco Morazán al 1.900.

En el lugar de los hechos, los agentes se entrevistaron con la víctima, una joven mujer de 27 años de edad. Según el relato de la damnificada, momentos antes, su pareja —un hombre de 33 años de edad— la habría agredido físicamente mediante golpes de puño, para posteriormente emprender la fuga.

El operativo cerrojo y la aprehensión

Con la premura del caso y basándose en las características brindadas por la víctima, el personal policial interviniente amplió el recorrido por la zona con el fin de localizar al sospechoso.

El procedimiento cerrojo resultó efectivo cuando, en la esquina de la avenida Juan de Almonacid y calle Yaravi, los uniformados divisaron y aprehendieron al presunto autor del hecho.

Actuaciones judiciales y canales de asistencia

Por lo acontecido, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste. En paralelo, se invitó formalmente a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 4.

Ante casos de violencia familiar y de género, se recuerda a la comunidad la disponibilidad de los siguientes recursos de asistencia:

Líneas telefónicas de atención: Comunicación gratuita a la línea 144 o al 911.

Carácter del servicio: La llamada es estrictamente anónima.

Disponibilidad temporal: Servicio activo las 24 horas del día, los 365 días del año.