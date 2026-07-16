Catamarca: intentaron estafar dos veces al mismo negocio y la policía los atrapó en el acto

El procedimiento se inició hoy, exactamente a las 00:50 horas, tras un requerimiento coordinado por el SAE-911. En respuesta al alerta, efectivos policiales de la Comisaría Séptima se constituyeron de inmediato en la avenida ExCombatientes de Malvinas S/N° con el objetivo de constatar la situación denunciada en la zona.

Al llegar al lugar de los hechos, el personal policial dialogó con la damnificada, una joven mujer de 25 años, quien se encontraba en pleno desempeño de sus tareas laborales dentro de su local comercial.

El modus operandi: comprobante apócrifo y reincidencia

La comerciante relató de manera precisa la maniobra delictiva ejecutada por los sospechosos, la cual se desarrolló en dos secuencias temporales consecutivas:

Primer contacto: Dos sujetos se presentaron en el local y realizaron una compra. Al momento de pagar, simularon efectuar una transferencia bancaria y exhibieron un comprobante apócrifo para justificar el pago, retirándose inmediatamente del establecimiento tras lograr su cometido.

El retorno: Poco tiempo después, ambos individuos regresaron al mismo comercio con la clara intención de intentar hacer la misma operación fraudulenta. Sin embargo, en esta segunda oportunidad, no lograron su cometido.

Aprehensión de los sospechosos y actuaciones judiciales

Ante los hechos relatados por la víctima, los efectivos policiales actuaron con celeridad y procedieron a la aprehensión de los presuntos autores del ilícito en las inmediaciones del lugar.