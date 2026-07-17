Así será el dispositivo de seguridad para la Fiesta del Poncho 2026

Con motivo de la celebración de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, la cual se desarrollará a partir del próximo 17 de julio y hasta el 26 de julio del corriente año en las instalaciones del Predio Ferial Catamarca, se ha estructurado un amplio dispositivo de prevención y control. Este exhaustivo plan fue diagramado detalladamente por la Jefatura de Policía, a través de la División Seguridad en Espectáculos Deportivos, organismo dependiente del Departamento Operaciones Policiales.

Debido a la importante concurrencia de público que se prevé para cada una de las jornadas de este tradicional evento, el diseño del operativo estará orientado de forma prioritaria a preservar el orden público, prevenir hechos delictivos y contravenciones, garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, y asegurar el normal desarrollo de todas las actividades programadas en la agenda de la festividad.

Asistencia directa al ciudadano: Puestos fijos CABIPOL

Para optimizar la interacción con los concurrentes y dar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, el operativo contempla la instalación de puestos fijos de atención denominados CABIPOL (Cabinas Policiales de Atención, Información y Orientación). Estos puntos estratégicos están diseñados con el claro objetivo de fortalecer la presencia policial en el terreno, brindar una guía y orientación constante al público visitante y optimizar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad en el predio. Las cabinas estarán distribuidas de la siguiente manera:

Sector Nº 1: Ubicado en la intersección del Corredor Operacional Central con los principales espacios de concentración de público dentro de las instalaciones.

Sector Nº 2: Emplazado en el Patio de las Provincias, con un refuerzo especial de la cobertura que se concentrará durante los horarios en los que se lleven a cabo espectáculos y en aquellos momentos de mayor concurrencia de personas.

Seguridad y orden público: Elementos prohibidos en el Predio Ferial

Con el fin de mitigar riesgos y asegurar una convivencia pacífica en el predio, las autoridades han establecido directrices rigurosas respecto a los objetos con los que se puede ingresar. En consecuencia, quedará estrictamente prohibido el ingreso, la tenencia, la comercialización o la utilización en cualquier espacio del Predio Ferial de los siguientes elementos:

Armas de cualquier tipo.

Elementos contundentes.

Pirotecnia y elementos explosivos.

Bebidas alcohólicas ingresadas desde el exterior del predio, específicamente cuando la cantidad o la modalidad empleada para su transporte resulten incompatibles con el consumo netamente personal, o cuando hagan presumir una actividad de comercialización no autorizada.

Conservadoras, heladeras portátiles o recipientes similares que tengan como destino final el almacenamiento, el transporte o la comercialización informal de alimentos o de bebidas.

Sustancias estupefacientes o cualquier tipo de elemento vinculado directamente con su consumo o comercialización.

Mercadería destinada a la venta ambulante no autorizada, a fin de regularizar la actividad comercial interna.

Cualquier otro elemento que represente un riesgo potencial para la seguridad pública en general.

Planificación vial: Cortes de tránsito y desvíos programados

Para facilitar la fluidez peatonal y el ordenamiento vehicular en las adyacencias del predio, se implementarán cortes de tránsito programados en los accesos clave. Las interrupciones viales afectarán de forma directa a los siguientes puntos:

La Avenida Autonomía de Catamarca, específicamente en el sector de la rotonda Punto Giro, en el horario de 12:00 a 00:00 horas.

La Rotonda frente a la Escuela de Mountain Bike (configurada como corredor peatonal), también en el horario de 12:00 a 00:00 horas.

Es de vital importancia señalar que, SOLO POR MAÑANA 17 de julio, DEBIDO A LA INAUGURACIÓN DEL EVENTO, LOS CORTES SE REALIZARÁN DE 09:00 A 00:00 HORAS, ampliando el rango horario para dar respuesta a la masiva afluencia del acto de apertura.

Despliegue de personal y cobertura en todo el territorio provincial

Un aspecto central de la planificación es el volumen de recursos humanos abocado a las tareas preventivas. Para esta edición de la fiesta, un total aproximado de 500 efectivos policiales serán los encargados directos de brindar la cobertura de seguridad integral tanto en el interior de todo el predio como en sus zonas aledañas.

Cabe destacar que la afectación de este importante contingente de seguridad se realiza de manera coordinada, garantizando que este servicio especial se brinde sin descuidar la seguridad de los catamarqueños en los distintos barrios del Valle Central y el interior provincial, manteniendo los estándares de vigilancia habituales en el resto de la jurisdicción.