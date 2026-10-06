Detienen a un motociclista tras arrebatarle el celular a una joven en Catamarca

A las 22:50 de la noche de ayer, personal de la Comisaría Primera intervino luego de tomar conocimiento de un hecho ilícito ocurrido en la intersección de avenida Alem y calle Buenos Aires. En ese contexto, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de 22 años, de apellido Biacinic, quien fue señalado como el supuesto autor de la sustracción de un teléfono celular mediante la modalidad delictiva de arrebato.

Durante el procedimiento también fue secuestrada una motocicleta Haojue 150 cc., en la que circulaba el joven al momento de la intervención policial. El secuestro del rodado formó parte de las actuaciones realizadas por el personal interviniente tras tomar conocimiento del hecho.

La intervención permitió, además, recuperar el teléfono celular que había sido denunciado como sustraído.

El teléfono recuperado

De acuerdo con la información suministrada, el elemento recuperado es un teléfono celular Samsung A54S, de color negro, propiedad de una joven mujer de 24 años.

La víctima fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 2, instancia indicada para formalizar la denuncia vinculada con el hecho investigado.

El dato sobre la recuperación del aparato constituye uno de los aspectos centrales del procedimiento, ya que el teléfono señalado como sustraído fue localizado luego de la intervención policial y quedó incorporado a las actuaciones correspondientes.

Traslado y puesta a disposición de la Justicia

Luego de su aprehensión, Biacinic fue trasladado y alojado en la Seccional Décima, dependencia que corresponde por jurisdicción. La medida se concretó mientras avanzan las actuaciones vinculadas con el supuesto arrebato ocurrido en la zona de avenida Alem y calle Buenos Aires.

El joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que interviene en la causa y deberá continuar con las actuaciones correspondientes a partir de los elementos reunidos durante el procedimiento.