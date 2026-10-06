Violencia en Catamarca: agredió físicamente a un hombre y lo mandó al hospital

En los primeros minutos de la medianoche de hoy, precisamente a las 00:20, numerarios del Comando de Operaciones Preventivas (COP) llegaron hasta una vivienda ubicada sobre calle Salta al 1.000, a partir de un episodio que había ocurrido momentos antes en ese lugar.

Según la información suministrada, en el domicilio los efectivos procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellido Hernández, de 29 años, debido a que habría protagonizado una agresión física contra otro hombre.

La intervención policial se produjo en el marco de una situación que tuvo como víctima a un hombre de 50 años de edad, quien, como consecuencia de las lesiones sufridas, necesitó asistencia médica. El procedimiento permitió así poner bajo resguardo al presunto autor mientras se activaban las actuaciones correspondientes.

La víctima recibió asistencia del SAME

La agresión dejó como consecuencia lesiones que demandaron atención profesional, por lo que fue necesaria la intervención del SAME. Los profesionales médicos asistieron al hombre de 50 años en primera instancia y, posteriormente, se dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista.

Este punto constituye uno de los aspectos centrales del episodio: la secuencia no quedó limitada a la intervención policial en el domicilio de calle Salta, sino que la condición de la víctima requirió la participación del sistema sanitario y su derivación a un centro hospitalario.

Tras la intervención en la vivienda, el presunto autor del hecho, identificado como Hernández, de 29 años, fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera, dependencia que corresponde por jurisdicción.

La medida se produjo luego de su aprehensión por parte de los numerarios del COP y quedó vinculada a las actuaciones que comenzaron a desarrollarse a partir de la agresión denunciada.

El procedimiento policial tuvo, de esta manera, una continuidad institucional: luego de la intervención inicial y de la atención médica brindada a la víctima, el joven quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Por lo acontecido tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que quedó a cargo de las actuaciones derivadas del episodio.