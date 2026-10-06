Sorprendieron a tres adolescentes consumiendo drogas en una plaza de Catamarca

Durante la tarde de ayer, efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) y de la Seccional Décima se trasladaron hasta la plaza 25 de Agosto, donde se desarrolló un procedimiento que terminó con la aprehensión de tres adolescentes.

Los jóvenes tienen 15, 16 y 17 años de edad, respectivamente, y, de acuerdo con la información suministrada, habrían sido sorprendidos consumiendo aparentemente sustancias estupefacientes.

El procedimiento se produjo en un espacio público y tuvo como protagonistas a tres menores de edad, cuya situación quedó posteriormente en manos de las autoridades judiciales correspondientes. La intervención policial se inició a partir de la situación advertida en el lugar y continuó con la revisión de las pertenencias de los adolescentes.

Un destornillador quedó secuestrado

Durante la exhibición de las pertenencias, los efectivos policiales advirtieron que uno de los adolescentes tenía un destornillador. El elemento fue secuestrado en el marco del procedimiento.

Intervención de la Comisaría Segunda

Tras lo ocurrido, los numerarios que participaron del procedimiento dieron intervención a sus pares de la Comisaría Segunda, dependencia que corresponde por jurisdicción.

A partir de ese momento, los tres adolescentes quedaron a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, organismo desde el cual se indicaron las medidas que debían adoptarse en relación con el procedimiento.

La derivación a la Fiscalía Penal Juvenil marcó así la continuidad de las actuaciones, luego de la intervención policial en la plaza 25 de Agosto. La situación de los adolescentes quedó encuadrada en el ámbito correspondiente a la justicia penal juvenil, de acuerdo con las medidas dispuestas desde ese organismo.