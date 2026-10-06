Catamarca: amenazó a una adolescente con un rifle de aire comprimido y terminó aprehendido

A las 16:50 de hoy, efectivos de la Comisaría de San Isidro se constituyeron en el loteo Jalil de la localidad de El Bañado, departamento Valle Viejo, a raíz de una situación que ya había derivado en la aprehensión de un joven.

En el lugar, los policías se encontraron con sus pares de la Seccional de Sumalao, quienes tenían aprehendido a un joven de apellido Robles, de 26 años. El procedimiento se produjo luego de que una adolescente de 17 años lo sindicara como el presunto autor de haberla amenazado utilizando un rifle de aire comprimido.

El elemento señalado en el hecho fue encontrado y quedó en calidad de secuestro, incorporándose de ese modo al procedimiento policial mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

El joven quedó alojado en una dependencia policial

A partir de lo sucedido, Robles fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en el caso.

La actuación policial permitió encauzar la situación a partir del señalamiento realizado por la adolescente y del secuestro del rifle de aire comprimido mencionado en la denuncia. El procedimiento quedó así sujeto a las medidas que determine la Justicia.

Intervención de la Fiscalía de Instrucción

Por el hecho tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a seguir en relación con las actuaciones.