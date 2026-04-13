Aconquija: un joven de 19 años murió en un siniestro sobre la Ruta Provincial 48

Un profundo pesar envuelve a la comunidad de Las Estancias, Aconquija, luego del trágico siniestro vial ocurrido en la medianoche del domingo sobre la Ruta Provincial N°48, a la altura del Paraje El Lindero. El hecho, que terminó con la vida de un joven de apenas 19 años, generó conmoción en la zona por la violencia del impacto y por la corta edad de la víctima.

El hecho se registró a las 23.50, cuando una motocicleta marca Rouser, modelo 135LS, color azul, que circulaba por la ruta, protagonizó un violento accidente al chocar contra un poste de tendido eléctrico, lo que derivó posteriormente en la caída del rodado sobre la calzada.

La motocicleta era conducida por quien en vida se llamara Juan Andrés Vedia, de 19 años, con domicilio en El Alamito. Como consecuencia directa del fuerte impacto y de la posterior caída, el joven falleció en el lugar, según fue constatado por la médica de guardia del Hospital de Aconquija, que acudió al sitio tras el alerta.

El lugar del hecho y la rápida intervención

El siniestro ocurrió en un punto preciso de la jurisdicción: sobre Ruta Provincial N°48, a la altura del Paraje El Lindero, a 300 metros de la Comisaría de Aconquija. La cercanía con la dependencia policial permitió una rápida intervención del personal de seguridad, que se hizo presente en la escena a los pocos minutos del hecho.

Según las primeras informaciones reunidas en el lugar, el joven habría perdido el control del rodado, lo que derivó en la secuencia fatal: el impacto contra la estructura del tendido eléctrico y la posterior caída violenta sobre la cinta asfáltica. A partir del aviso, personal policial y profesionales del hospital local acudieron a la escena, donde lamentablemente solo pudieron confirmar el deceso del motociclista.

Pericias para determinar las causas

Tras la confirmación del fallecimiento, se desplegó en el lugar el procedimiento de rigor para este tipo de episodios. Peritos realizaron las tareas correspondientes para determinar las causas del siniestro, con el objetivo de establecer con precisión la mecánica del hecho y los factores que derivaron en la pérdida de control del vehículo.

La investigación quedó bajo la órbita judicial, con la intervención de la Comisaría de Aconquija, que trabajó bajo las directivas del fiscal de Andalgalá, Martín Camps. La actuación de la Justicia apunta a reunir todos los elementos necesarios para reconstruir lo ocurrido durante los instantes previos al choque, especialmente en el tramo de la ruta donde se produjo el impacto contra el poste del tendido eléctrico.

Dolor en la comunidad

La muerte de Juan Andrés Vedia, un joven vecino de El Alamito, provocó un fuerte impacto en la comunidad local. El hecho enluta a Aconquija y particularmente a quienes comparten la cotidianeidad de la zona de Las Estancias, donde la noticia se conoció durante la madrugada.

El episodio, por sus características, dejó una escena de profundo dolor en la Ruta Provincial 48, mientras avanzaban las tareas policiales y periciales ordenadas por la Fiscalía. Con el fallecimiento constatado en el lugar y la investigación en marcha, la comunidad permanece conmocionada por una nueva tragedia vial que tuvo como desenlace la pérdida de una vida joven en plena madrugada del domingo.