Catamarca: recuperaron una motocicleta robada y aprehendieron a un sujeto

Un nuevo procedimiento policial realizado en el marco de recorridos preventivos permitió recuperar una motocicleta que habría sido sustraída y aprehender al presunto autor del hecho en la Capital. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Primera y se concretó mientras el personal desarrollaba tareas de prevención y control en distintos sectores de la jurisdicción.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento tuvo lugar en la intersección de avenida Güemes y calle Vicario Segura. En ese sector, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Soto, de 34 años de edad, quien quedó señalado como el presunto responsable del ilícito investigado.

Durante el operativo, el personal policial logró además recuperar una motocicleta Motomel 150 cc., de color negro, que quedó en calidad de secuestro. Según se informó, el rodado sería producto de un hecho ilícito denunciado por un joven de 28 años de edad.

La intervención policial se produjo en el marco de los recorridos preventivos que habitualmente realizan los efectivos en distintos puntos de la Capital, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir delitos contra la propiedad.

El operativo en avenida Güemes y Vicario Segura

El procedimiento se desarrolló mientras personal de la Comisaría Primera llevaba adelante tareas preventivas por la zona de avenida Güemes y calle Vicario Segura. En esas circunstancias, los efectivos detectaron una situación vinculada a una motocicleta que sería de procedencia ilícita.

Tras la intervención inmediata de los uniformados, se procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro del vehículo involucrado. El rodado quedó secuestrado para las actuaciones correspondientes mientras avanza la investigación del hecho.

La situación del damnificado

Las actuaciones policiales determinaron que el presunto hecho ilícito tuvo como damnificado a un joven de 28 años. Luego del procedimiento, las autoridades invitaron a la víctima a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 1.

La formalización de la denuncia constituye uno de los pasos procesales necesarios para continuar con la investigación y avanzar con las actuaciones judiciales vinculadas al caso.

El procedimiento permitió recuperar el vehículo presuntamente sustraído antes de que pudiera ser trasladado o eventualmente ocultado, quedando ahora a disposición de la Justicia para las pericias y verificaciones correspondientes. Tras concretarse la aprehensión, el hombre de apellido Soto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.