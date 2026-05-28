Crimen de Celeste Moreno: Nieva y Silva con sobreseimiento definitivo

La causa por el crimen de Celeste Judith "Chasqui" Moreno, ocurrido en octubre de 2013 en la Capital, volvió a registrar un movimiento clave en una investigación atravesada por años de estancamiento, cambios de fiscales, planteos judiciales y nuevas líneas probatorias. El juez de Control de Garantías de Primera Nominación, José Santiago Ahumada Franzzini, resolvió el sobreseimiento total y definitivo de Miguel Ángel Nieva y Eduardo Rafael Silva, quienes habían sido imputados por "homicidio doblemente calificado por alevosía y por ser cometido en contra de una mujer mediando violencia de género en calidad de coautores".

La decisión judicial se produjo luego del pedido formulado por la fiscal de Instrucción de Séptima Nominación, Paola González Pinto, quien está a cargo de la investigación. La representante del Ministerio Público había impulsado inicialmente la imputación contra Nieva y Silva junto a otros dos sospechosos, pero posteriormente solicitó el sobreseimiento para ambos tras el avance de distintas medidas investigativas y diversos planteos presentados en la causa.

Mientras tanto, la investigación continúa respecto de Ítalo Yamil Agüero y Claudio Antonio "Loco" Argañaraz. Según sostiene la Fiscalía, existiría material probatorio suficiente para mantener la acusación contra ambos imputados y avanzar hacia la elevación a juicio.

Un crimen que conmocionó a la Capital

Celeste Judith "Chasqui" Moreno tenía 20 años cuando fue asesinada el 4 de octubre de 2013. Era madre de dos niñas, cursaba un embarazo de tres meses y residía en el barrio Parque Norte. Ese día había salido de la casa de su abuela después de almorzar y se dirigía a comprar un helado.

Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en un descampado ubicado cerca del cruce de avenida Virgen del Valle Norte y avenida Los Terebintos. La joven había sido estrangulada con el bretel de su propio corpiño y presentaba al menos 17 lesiones en el cuerpo.

El caso generó un fuerte impacto y con el paso de los años se transformó en una de las investigaciones más sensibles y cuestionadas por la falta de avances concretos.

Más de una década de inactividad judicial

La causa por el crimen de "Chasqui" Moreno atravesó más de diez años sin definiciones. En ese período pasaron seis fiscales por el expediente y, de acuerdo con lo expuesto en la investigación, cada uno dejó la causa prácticamente en las mismas condiciones en las que la recibió.

La falta de avances significativos y la ausencia de imputaciones consolidadas llevaron al expediente a una situación crítica. En octubre de 2024, la causa se encontraba a días de prescribir, lo que hubiera significado el cierre definitivo e impune del caso.

Ese escenario comenzó a modificarse cuando Paola González Pinto asumió la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación en noviembre de 2024. A partir de entonces, revisó el expediente, recolectó nuevas pruebas y avanzó sobre distintas líneas investigativas que derivaron, en mayo de 2025, en la detención de cuatro sospechosos.

Los acusados fueron imputados por:

"Homicidio doblemente calificado por alevosía".

"Homicidio cometido contra una mujer mediando violencia de género".

La formulación de la imputación permitió además suspender la prescripción de la causa.

El impacto de las pruebas de ADN

La investigación tuvo posteriormente un giro importante vinculado a los análisis genéticos realizados sobre evidencias recolectadas en la escena del crimen. En octubre del año pasado, los estudios de ADN no arrojaron coincidencias con ninguno de los cuatro imputados.

Sin embargo, los análisis sí detectaron el perfil genético de un hombre no identificado. Ese resultado impactó directamente en la construcción probatoria respecto de algunos acusados y derivó en nuevos planteos dentro del expediente.

A pesar de ello, la causa no se cerró. La Fiscalía sostuvo la continuidad de la investigación y mantuvo la acusación respecto de quienes considera que cuentan con elementos suficientes en su contra. En ese contexto se produjo el pedido de sobreseimiento para Nieva y Silva, medida que finalmente fue aceptada por el juez Ahumada Franzzini.

Planteos judiciales y recursos pendientes

La causa continuó atravesada por disputas judiciales y estrategias defensivas. En septiembre de 2025, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos rechazó el pedido de prisión preventiva para Silva, Argañaraz y Agüero, quienes continuaron el proceso en libertad. Nieva, en cambio, permanecía detenido por otra causa.

Posteriormente, en febrero de este año, la defensa de Ítalo Yamil Agüero planteó la nulidad de la imputación y solicitó el sobreseimiento por plazo razonable. El argumento central fue que existieron 11 años de inactividad por parte de la Fiscalía durante la investigación.

El juez Ahumada Franzzini rechazó ese planteo y sostuvo que la garantía del plazo razonable comienza a regir desde el momento en que una persona adquiere la condición de imputado. En este expediente, esa condición se configuró en mayo de 2025 y no desde el inicio de la investigación preliminar.

La defensa de Agüero apeló posteriormente esa resolución ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. El Tribunal de Alzada deberá resolver ahora el recurso presentado contra la decisión del magistrado.