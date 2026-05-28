Video: así entraba Agostina a la casa del detenido en Córdoba

La búsqueda de Agostina Vega continúa generando conmoción en Córdoba mientras la investigación judicial suma nuevos elementos que profundizan las sospechas sobre el único detenido de la causa. En las últimas horas, se conoció un video de una cámara de seguridad que muestra a la adolescente de 14 años entrando a la casa de Claudio Gabriel Barrelier, el hombre de 33 años señalado por los investigadores como la última persona que tuvo contacto con ella antes de su desaparición.

La secuencia quedó incorporada al expediente y pasó a ocupar un lugar clave dentro de la causa, ya que contradice parte de la versión que Barrelier había dado inicialmente ante la Justicia. Mientras tanto, la fiscalía mantiene activos allanamientos, peritajes y análisis de distintos dispositivos electrónicos con el objetivo de reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a que se perdiera el rastro de la adolescente.

El video que cambió la investigación

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad muestran a Agostina llegando junto al acusado e ingresando con él a la propiedad. Para los investigadores, el registro representa una de las pruebas más importantes reunidas hasta el momento, ya que pone en duda la primera declaración del detenido y fortalece la hipótesis de la fiscalía sobre su participación directa en la desaparición de la adolescente.

Según había sostenido Claudio Gabriel Barrelier en un primer momento, Agostina había llegado hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo y luego se había retirado caminando. Incluso aseguró que posteriormente la chica subió a un Volkswagen Gol rojo en inmediaciones de las calles Urquiza y Avellaneda.

Sin embargo, la aparición del nuevo video contradice ese relato y refuerza las sospechas de los investigadores, quienes sostienen que el hombre fue la última persona que estuvo con la adolescente antes de que se perdiera el contacto.

🟡 Se dio a conocer un video que mostraría el último registro de Agostina Vega, la joven desaparecida en Córdoba, junto a Claudio Barrelier, el único detenido en la causa.



👉 Las imágenes muestran a quien sería la chica de 14 años ingresando al domicilio allanado de calle Juan... pic.twitter.com/mSoD1G8SPN — Radio Mitre (@radiomitre) May 28, 2026

La investigación del fiscal Raúl Garzón

La causa está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien ordenó múltiples medidas de prueba para intentar determinar qué ocurrió con Agostina Vega.

En las últimas horas se realizaron diversos allanamientos y procedimientos en distintos puntos de Córdoba capital. Durante uno de esos operativos, la Policía de Córdoba secuestró teléfonos celulares, computadoras y otros elementos que ahora serán sometidos a peritajes.

Los investigadores trabajan sobre distintos frentes de análisis:

Cámaras de seguridad

Teléfonos celulares

Computadoras

Peritajes tecnológicos

Reconstrucción de movimientos previos a la desaparición

La fiscalía busca reconstruir de manera precisa las horas previas a la desaparición de la adolescente y determinar si hubo otras personas involucradas en el caso.

Cómo desapareció Agostina Vega

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo por la noche luego de salir de la casa de su madre, ubicada en barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, cerca de las 22:30 la adolescente tomó un remis con destino a barrio Cofico. El chofer del vehículo se presentó posteriormente ante la Justicia luego de reconocer la fotografía de Agostina en los carteles de búsqueda difundidos por redes sociales y relató que un hombre recibió a la chica y pagó el viaje. Ese hombre era Claudio Gabriel Barrelier.

Según contó la familia, antes de desaparecer la adolescente envió un audio en el que explicaba que iba a buscar un "regalo sorpresa" para su mamá.

Tanto los investigadores como el entorno familiar consideran que ese mensaje podría haber formado parte de un engaño utilizado para convencer a Agostina de trasladarse hasta el lugar donde finalmente desapareció.

La familia remarcó además que la adolescente no solía movilizarse sola y que tampoco tenía experiencia utilizando aplicaciones de viajes por cuenta propia.

El detenido y las contradicciones

Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, permanece detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor de edad.

Según trascendió, el acusado mantenía una relación cercana con el entorno familiar de Agostina e incluso habría tenido vínculo con la madre de la adolescente. Las sospechas comenzaron a profundizarse luego de que la fiscalía detectara inconsistencias y contradicciones en las declaraciones brindadas por el hombre sobre los movimientos de la adolescente durante la noche de la desaparición.

El nuevo video incorporado al expediente aparece ahora como un elemento central para confrontar esas versiones y reconstruir la secuencia de hechos.

La búsqueda continúa bajo Alerta Sofía

Mientras la investigación judicial avanza, el Ministerio de Seguridad mantiene activa la Alerta Sofía para ampliar la búsqueda de Agostina en todo el país.

La adolescente mide 1,60 metros, tiene tez trigueña, contextura delgada, cabello negro largo y ojos marrones. Al momento de desaparecer vestía:

Jean negro

Buzo bordó con letras verdes

Zapatillas blancas

La aparición del video profundizó el foco sobre el detenido y modificó el rumbo de la investigación, que ahora intenta esclarecer qué ocurrió con Agostina Vega y si existieron otras personas involucradas en el caso.