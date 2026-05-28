Amplio operativo: secuestraron 19 motos y arrestaron a 13 personas

Efectivos policiales llevaron adelante una serie de operativos de control vehicular, recorridos preventivos e identificación de personas en distintos puntos de la Capital y del interior provincial, en el marco de acciones coordinadas destinadas a reforzar la prevención y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Los procedimientos se desarrollaron con intervención de personal de las Seccionales Cuarta y Séptima de la Capital, efectivos de Villa Dolores y Sumalao, en el departamento Valle Viejo, así como también de las Comisarías de Londres y de la Departamental Belén. Las tareas fueron ejecutadas de manera conjunta con diferentes grupos especiales de la institución policial.

Como resultado de los operativos, los efectivos arrestaron a trece personas de sexo masculino, todas mayores de edad, mientras que además se concretó el secuestro de diecinueve motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Las autoridades indicaron que las medidas se realizaron en el marco de controles preventivos y verificación del cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y del Código de Faltas de la Provincia.

Controles simultáneos en Capital y el interior

Los operativos se desplegaron de manera simultánea en distintas jurisdicciones, tanto en sectores de la Capital como en localidades del interior provincial. La participación de varias dependencias policiales permitió abarcar distintos puntos estratégicos mediante controles vehiculares, identificación de personas y recorridos preventivos.

El despliegue tuvo como finalidad reforzar la presencia policial en la vía pública y verificar el cumplimiento de las normativas vinculadas a la circulación vehicular y a las conductas contempladas dentro del Código de Faltas provincial.

Arrestos e infracciones detectadas

Durante los controles, los efectivos procedieron al arresto de trece hombres mayores de edad. Según se informó, se labraron las actuaciones correspondientes conforme a las disposiciones vigentes.

En paralelo, los operativos permitieron detectar diversas infracciones relacionadas con la circulación de motocicletas. Como consecuencia de ello, se secuestraron diecinueve rodados de distintas marcas y cilindradas. Las motocicletas fueron incautadas debido a que sus conductores infringieron disposiciones establecidas en:

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

El Código de Faltas de la Provincia.

Tras la confección de las actas de infracción correspondientes, los vehículos fueron trasladados a dependencias policiales y a los corralones municipales competentes. Las autoridades remarcaron que los secuestros de motocicletas se concretaron a partir de infracciones detectadas durante los controles, en el marco de la normativa vigente en materia de tránsito y faltas provinciales.

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 regula distintos aspectos vinculados a la circulación vehicular, mientras que el Código de Faltas provincial contempla conductas y situaciones sujetas a sanción dentro de la jurisdicción.

Los procedimientos concluyeron con trece personas arrestadas y diecinueve motocicletas incautadas, quedando tanto los involucrados como los vehículos a disposición de las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

Con participación de varias dependencias y grupos especiales, los operativos se desarrollaron en distintos puntos de la provincia con controles destinados a verificar documentación, prevenir infracciones y garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes.