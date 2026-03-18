Activan el Alerta Sofía por la desaparición de una nena de 2 años

La ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba, vive horas de máxima tensión desde la tarde del miércoles, cuando Esmeralda Marisa Pereyra López, de apenas dos años, desapareció sin dejar rastro. La magnitud del caso ha escalado a nivel nacional, lo que llevó a la activación inmediata del Alerta Sofía, un protocolo de emergencia diseñado para la localización de menores en situación de riesgo inminente.

El anuncio fue confirmado por Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, quien detalló que el operativo se concentra en un radio crítico cercano al domicilio de la menor, buscando abarcar todas las zonas donde podría encontrarse. La situación ha generado una movilización sin precedentes de fuerzas federales y medios de comunicación, todos coordinados bajo el protocolo que garantiza rapidez y efectividad en la búsqueda.

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Tecnologías y estrategias en el operativo

Según explicó el propio ministro Quinteros durante su intervención en Telenoche, el operativo combina tecnología avanzada y personal altamente especializado. Entre los recursos utilizados se destacan:

Drones con cámaras térmicas, que permiten la visión nocturna y cubren zonas de difícil acceso.

Barridos intensivos en márgenes del río, ejecutados por personal del DUAR y Bomberos Voluntarios, a apenas 400 metros del punto donde Esmeralda fue vista por última vez.

Coordinación directa con el Sifebu (Sistema Federal de Búsqueda de Personas) y el Ministerio de Seguridad de la Nación, fortaleciendo la estrategia nacional de búsqueda.

Estas acciones reflejan un enfoque integral, que combina la rapidez de la tecnología con la experiencia de cuerpos especializados en rescates y rastreos de alta complejidad.

Cómo colaborar y detalles de la menor

La activación del Alerta Sofía implica que cada información, por mínima que parezca, puede ser determinante. Las autoridades han habilitado canales específicos para recibir datos de la comunidad y reforzar la operación.

El Ministerio de Seguridad Nacional brindó la siguiente descripción:

Nombre: Esmeralda Marisa Pereyra López

Edad: 2 años

Fecha de desaparición: 18 de marzo de 2026

Lugar: barrio San José Obrero, ciudad de Cosquín, Córdoba

Características físicas:

Altura aproximada: 60 cm

Contextura: delgada

Tez: blanca

Cabello: castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros

Ojos: marrones

Las autoridades solicitan que cualquier información se comunique a la línea 134, con la certeza de que cada dato podría ser crucial para dar con el paradero de la menor.

Hipótesis abiertas y cautela judicial

Si bien el enfoque inicial del operativo se concentra en el terreno y el curso del río, Quinteros subrayó que "se trabaja sobre todas las hipótesis posibles". Esto incluye distintos escenarios que las fuerzas de seguridad mantienen bajo análisis constante.

Por su parte, la Justicia ha solicitado cautela en la difusión de detalles del caso para no interferir en las investigaciones, que se desarrollan con estricto hermetismo. Esta medida busca garantizar que cada línea de pesquisa se mantenga efectiva y que el operativo pueda desarrollarse sin filtraciones que comprometan el rescate de Esmeralda.

Movilización ciudadana y alcance del caso

El operativo en Cosquín refleja la gravedad de la desaparición y el nivel de coordinación entre diferentes organismos: desde fuerzas federales, bomberos voluntarios, hasta equipos especializados de rastreo nocturno. La combinación de tecnología avanzada, pericia humana y colaboración comunitaria constituye la columna vertebral de este esfuerzo.

El caso de Esmeralda Marisa Pereyra López no solo mantiene en vilo a Córdoba, sino que ha captado la atención nacional, generando un llamado urgente a la población para colaborar con cualquier información que pueda conducir a su hallazgo. La activación del Alerta Sofía simboliza la importancia de la respuesta inmediata y coordinada ante la desaparición de un menor en riesgo inminente, un protocolo que hoy se despliega con máxima intensidad en la ciudad de Cosquín.