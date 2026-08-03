Adolescente llevó un arma blanca a una escuela céntrica de Catamarca

Un episodio ocurrido en una institución educativa capitalina volvió a poner el foco sobre la seguridad en el ámbito escolar. Un adolescente de 15 años fue sorprendido portando un arma blanca dentro de la Escuela N° 93, establecimiento ubicado sobre calle Esquiú, entre 25 de Mayo y avenida Alem, en pleno centro de la capital provincial.

La situación generó una inmediata intervención de las autoridades luego de que se detectara la presencia del elemento cortante en poder del estudiante. Ante el hallazgo, se dio aviso a las fuerzas de seguridad y se activaron los mecanismos previstos para este tipo de hechos dentro de una institución educativa.

Personal de la Comisaría Primera acudió al establecimiento y llevó adelante el procedimiento correspondiente. En ese marco, el arma blanca fue secuestrada, quedando incorporada a las actuaciones iniciadas tras el episodio.

Actuación conforme a los protocolos vigentes

Debido a que el involucrado es menor de edad, las autoridades actuaron siguiendo los protocolos establecidos para situaciones de estas características. El adolescente fue resguardado preventivamente, respetando las disposiciones que rigen cuando los hechos involucran a personas menores de edad.

La intervención se desarrolló bajo los resguardos previstos por la normativa vigente, con el objetivo de garantizar tanto la protección del adolescente como el normal desarrollo del procedimiento administrativo y judicial correspondiente.

La Justicia Penal Juvenil tomó intervención

En forma paralela al procedimiento policial, tomó conocimiento del caso la Justicia Penal Juvenil N° 1, organismo que quedó a cargo de analizar las circunstancias del hecho y determinar las medidas que correspondan respecto del joven.

La causa se encuentra enmarcada dentro de los procedimientos habituales para incidentes registrados en establecimientos educativos cuando intervienen personas menores de edad. Será la autoridad judicial competente la que evalúe las actuaciones realizadas y defina los pasos a seguir en el expediente.

Hasta el momento, no trascendieron medidas adicionales adoptadas en el marco de la investigación, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Aún no se determinó cómo fue utilizado el arma

Uno de los aspectos que permanece bajo análisis es la forma en que el adolescente portaba el arma blanca dentro de la institución. Por el momento no se conoce si el joven amenazó a otras personas con el arma o si simplemente hizo ostentación de la misma. Esa circunstancia forma parte de los elementos que deberán ser determinados durante la investigación.

Más allá de ese punto, la escuela resolvió activar el protocolo institucional previsto para este tipo de situaciones y dar aviso de inmediato a las autoridades policiales, lo que permitió la rápida intervención de los organismos competentes.