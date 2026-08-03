Lo atraparon intentando sustraer productos de un supermercado

Un procedimiento policial realizado en la Capital culminó con la aprehensión de un joven de 19 años, sospechado de haber intentado cometer un ilícito en un supermercado de la Capital. El hecho se registró en un comercio ubicado sobre avenida Virgen del Valle Norte al 1.100, hasta donde acudieron efectivos policiales luego de un requerimiento recibido a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

Como respuesta al alerta, numerarios del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) se hicieron presentes en el lugar para verificar la situación y llevar adelante las actuaciones correspondientes.

Una vez en el supermercado, los uniformados procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellido Herrera, de 19 años, quien quedó señalado como el presunto autor del hecho que se investiga.

El hecho

De acuerdo con la información oficial, el joven habría intentado sustraer productos de higiene del interior del supermercado. Durante el procedimiento, los elementos que presuntamente intentó llevarse fueron recuperados por el personal policial y quedaron en calidad de secuestro, incorporándose a las actuaciones iniciadas tras el episodio.

La intervención permitió resguardar los productos y avanzar con las diligencias previstas para este tipo de hechos, mientras se daba participación a las autoridades judiciales competentes.

Una vez finalizado el procedimiento en el supermercado, el joven fue trasladado por los efectivos policiales y quedó alojado en la Seccional Cuarta, dependencia policial que interviene por razones de jurisdicción. La aprehensión fue comunicada a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que quedó a disposición de las actuaciones y del avance de la causa.

Denuncia

Como parte de las actuaciones previstas para este tipo de casos, el personal policial invitó al encargado del supermercado a formalizar la correspondiente denuncia penal.

La presentación deberá realizarse en la Unidad Judicial N° 4, dependencia que continuará con la recepción de la denuncia y la incorporación de los elementos necesarios para el desarrollo de la causa.

La radicación de la denuncia constituye uno de los pasos previstos dentro del procedimiento judicial que se inicia tras la intervención policial en este tipo de hechos.