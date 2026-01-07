Adolescente en moto chocó una bicicleta: dos heridos

A las 18:35 de la tarde de hoy, personal de la Comisaría Departamental Fray Mamerto Esquiú se hizo presente en la Ruta Provincial N° 1, a unos 100 metros antes de llegar a la intersección con Ruta Prov. N° 41, de la localidad de La Carrera, departamento Fray Mamerto Esquiú, donde se habría producido un siniestro vial.

En el lugar, un adolescente de 15 años, circulaba en una motocicleta Gilera Smash 125 cc., de colores negro y rojo, en compañía de una jovencita de la misma edad, y por causas que se tratan de establecer, colisionó con una bicicleta Lamborghini, rodado N° 29, de color negro, al mando de Hernán Edgardo Herrera (38).

Producto del siniestro, todos los ocupantes fueron asistidos por facultativos médicos del SAME, quienes los trasladaron a las Hospitales de Niños "Eva Perón" y San Juan Bautista de esta Ciudad Capital, por lo que finalmente trabajaron Peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes del Precinto Judicial N° 11 para labrar las actuaciones de rigor.

Efectivos policiales trasladaron a tres personas al Servicio Penitenciario Provincial

En la tarde de hoy, a las 17:00, bajo las directivas de los Juzgados de Control de Garantías N° 3, N° 5 y N° 6, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentaron el traslado de tres sujetos de apellidos Agüero (25), Juárez (37) y Oliva (38), hacia el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, departamento Capayán.

Estas personas, permanecían alojadas en calidad de detenidas en las Comisarías Sexta, Quinta y Décima respectivamente, por los supuestos delitos de encubrimiento por receptación en calidad de autor; robo calificado por escalamiento en grado de tentativa y robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda en calidad de coautor, por lo que al culminar con los trámites de rigor, quedaron bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones.