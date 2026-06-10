Adolescente resultó herido tras chocar contra un poste frente a Casa de Gobierno

Un violento siniestro vial se registró durante la madrugada de este miércoles en la ciudad Capital, cuando un vehículo que circulaba por la avenida Presidente Castillo salió de la calzada y terminó impactando contra un poste de alumbrado público ubicado frente a Casa de Gobierno.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada y tuvo como protagonista a un Jeep Renegade que, por causas que todavía no fueron determinadas, perdió su trayectoria y colisionó violentamente contra la estructura ubicada a un costado de la avenida.

El accidente y sus consecuencias

De acuerdo con la información conocida, el vehículo era conducido por un adolescente de 17 años, quien se encontraba acompañado por otros dos jóvenes de la misma edad y una jovencita de 16 años. Todos viajaban a bordo del rodado al momento en que se produjo el siniestro.

Como consecuencia directa del impacto, el conductor sufrió lesiones que requirieron asistencia médica inmediata. Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar para brindar las primeras atenciones y posteriormente trasladó al adolescente al Hospital San Juan Bautista para una evaluación y tratamiento acorde a las heridas sufridas.

Mientras tanto, el Jeep Renegade presentó importantes daños materiales producto de la colisión contra el poste de alumbrado público, evidenciando la magnitud del impacto registrado durante la madrugada.

Investigación en marcha

Tras conocerse el accidente, efectivos de la Comisaría Tercera se hicieron presentes en el lugar del hecho para llevar adelante las actuaciones correspondientes. El trabajo policial incluyó las tareas de resguardo de la zona y la intervención inicial destinada a recopilar información sobre las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

Las autoridades buscan establecer qué factores provocaron que el vehículo abandonara la calzada antes de terminar impactando contra el poste. Hasta el momento, las causas que originaron el accidente permanecen bajo investigación.

Intervención judicial

Además del accionar policial, tomó intervención personal de la Unidad Judicial N° 3, cuyos numerarios realizaron las tareas de rigor previstas para este tipo de hechos.

La participación de la Unidad Judicial tiene como objetivo avanzar en la investigación y reunir los elementos necesarios para determinar con precisión cómo se desarrolló la secuencia que culminó con el choque sobre la avenida Presidente Castillo.