Agredió y amenazó a su propia hermana con un arma blanca: fue detenida

Un operativo policial desarrollado en la ciudad Capital culminó con la aprehensión de una mujer de 33 años y el secuestro de un arma blanca, luego de una denuncia por una presunta agresión ocurrida entre familiares.

El procedimiento se inició a partir de un requerimiento realizado al SAE-911, que movilizó a efectivos de la Comisaría Cuarta hacia la esquina de las calles Sánchez de Loria y Cristóbal Gavica, lugar donde se registró el episodio.

Al arribar al sitio, el personal policial intervino ante la situación planteada y llevó adelante las actuaciones correspondientes de acuerdo con la información recabada en el lugar.

La presunta agresión denunciada

Según la información difundida, en el lugar los efectivos procedieron a la aprehensión de una mujer de apellido Leiva, de 33 años, quien fue señalada por su hermana, de 30 años, como la presunta responsable de haber protagonizado una serie de agresiones.

De acuerdo con el relato realizado por la denunciante, la mujer la habría agredido verbal y físicamente, para posteriormente amenazarla con un arma blanca.A partir de esa acusación, el personal policial actuó de inmediato y avanzó con la aprehensión de la sospechosa, mientras continuaba con las diligencias previstas para este tipo de intervenciones.

Secuestro del arma blanca

Como parte del procedimiento desarrollado en el lugar del hecho, los efectivos policiales procedieron además al secuestro del arma blanca que, según la información oficial, habría sido utilizada durante las amenazas denunciadas.

El elemento quedó en calidad de secuestro, incorporándose a las actuaciones iniciadas tras la intervención policial. La medida forma parte de las diligencias realizadas por el personal de la Comisaría Cuarta luego de tomar conocimiento de los hechos denunciados y de asegurar los elementos vinculados con el episodio.

Una vez concretada la intervención policial, las actuaciones continuaron conforme al procedimiento previsto para este tipo de casos. La mujer que denunció haber sido víctima de la agresión fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 4, donde podrá formalizar la presentación relacionada con los hechos ocurridos.

En tanto, la mujer aprehendida quedó alojada en la dependencia policial, permaneciendo a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que tendrá a su cargo la continuidad de la investigación.

La intervención fue llevada adelante por efectivos de la Comisaría Cuarta, quienes respondieron al requerimiento efectuado a través del sistema de emergencias y realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar del hecho.