Atraparon a dos delincuentes que intentaron robar en una concesionaria de Catamarca

En la mañana de hoy, alrededor de las 11:50, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia se hicieron presentes en una concesionaria de vehículos situada en avenida Gob. Arnoldo Castillo al 200.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con personal policial que se encontraba cumpliendo servicio adicional en el establecimiento. Según manifestó ese personal, habría observado en el lugar a dos sujetos con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

A partir de esa situación se puso en marcha la intervención policial, que derivó en la aprehensión de ambos hombres y en el secuestro de distintos elementos.

Aprehensión y secuestro de elementos

Los policías procedieron a la aprehensión de dos hombres, identificados por sus apellidos como Andrada, de 35 años, y Gutiérrez, de 41 años.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados diversos elementos que se encontraban vinculados con la situación investigada. Entre ellos se detallaron:

Una tijera corta perno.

Dos llaves francesas.

Dos llaves tipo "T".

Un automóvil Volkswagen Voyage, de color gris, en el que circulaban los dos hombres.

El operativo se desarrolló luego de la advertencia realizada por el personal policial que prestaba servicio adicional en la concesionaria. La intervención de los numerarios de la División Investigaciones permitió concretar la aprehensión de los dos sujetos y el secuestro tanto de las herramientas como del vehículo mencionado.

Intervención de la Justicia

Una vez finalizado el procedimiento en el lugar, Andrada y Gutiérrez fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron alojados.

La situación fue puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno de Distrito Norte, desde donde se indicaron las medidas que debían cumplimentarse.

De esta manera, el procedimiento quedó sujeto a las disposiciones impartidas desde el ámbito judicial, mientras los dos hombres permanecieron alojados en la dependencia policial tras su aprehensión.

El procedimiento, por lo tanto, quedó bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, con los dos aprehendidos alojados en sede policial y con los elementos y el automóvil incorporados a las actuaciones correspondientes.