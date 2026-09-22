Video: el momento en que Pity Álvarez chocó contra un auto es una estación de servicio

El momento en que Pity Álvarez chocó contra un automóvil que se encontraba cargando nafta en una estación de servicio de La Paternal quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento.

El episodio ocurrió durante la madrugada, pasadas las 2:00, en una estación ubicada sobre la avenida San Martín al 2400. En las imágenes se observa al músico al mando de un Volkswagen Bora, mientras realiza una maniobra dentro del lugar. Durante ese movimiento, el vehículo dio marcha atrás y terminó rozando a un Peugeot 208 que se encontraba al lado. El automóvil estaba en la estación de servicio cargando nafta cuando se produjo el contacto entre ambos vehículos.

De acuerdo con la información aportada sobre el episodio, no hubo personas heridas como consecuencia del choque. Sin embargo, el conductor del Peugeot denunció posteriormente el hecho y señaló que su vehículo había sufrido daños.

"Pity Álvarez":

Porque informan que protagonizó un choque en una estación de servicio pic.twitter.com/3YbCIrqF67 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 22, 2026

El conductor denunció el episodio

El automóvil afectado era conducido por un joven de 24 años, quien luego del choque le solicitó los datos al hombre que se encontraba al volante del Volkswagen Bora.

Según el relato del conductor, fue en ese momento cuando descubrió que la persona que manejaba el vehículo era Pity Álvarez. El joven denunció el hecho y detalló los daños que habría sufrido su automóvil como consecuencia del impacto. Según su presentación, el Peugeot 208 terminó con deterioros en ambas puertas y también en la parte delantera del lado del acompañante.

La situación quedó así registrada tanto por las cámaras de seguridad de la estación de servicio como por la denuncia realizada posteriormente por el conductor del vehículo afectado. El episodio se produjo en cuestión de segundos durante una maniobra de marcha atrás, pero derivó en la intervención policial y en la apertura de actuaciones por parte de la Justicia.

La Policía confirmó la identidad del conductor

Después de conocer la identidad del hombre que conducía el Bora, en la comisaría se realizó una consulta sobre el dominio del vehículo. De acuerdo con esa verificación, el Volkswagen Bora estaba registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, el nombre completo de Pity Álvarez.

La constatación del dominio permitió vincular formalmente el automóvil involucrado en el episodio con el músico. La intervención policial se produjo luego de la denuncia realizada por el conductor del Peugeot. Según el parte policial, el joven manifestó que el conductor del Bora se retiró del lugar sin aportar documentación.

La situación motivó la actuación de la Policía de la Ciudad y posteriormente la intervención de la unidad judicial correspondiente.

La situación del registro para conducir

Otro de los aspectos que surgieron después del episodio está relacionado con la habilitación de Pity Álvarez para conducir. Sebastián Queijeiro, abogado del músico, habló con TN y señaló que Pity no tendría el registro habilitado para manejar. No obstante, el letrado aclaró que no contaba con información precisa acerca de cuál era exactamente la situación del permiso.

En particular, explicó que no podía determinar si el registro se encontraba vencido o cuál era su condición concreta al momento del episodio. De esta manera, la situación del registro quedó mencionada dentro de las actuaciones, aunque el abogado indicó que no disponía de información suficiente para precisar el estado de la documentación.

Tras el episodio, la situación continuó con una actuación vinculada a la documentación requerida por la Policía.

Más tarde, Silvina Débora, hermana de Pity Álvarez, se presentó en el lugar para entregar los documentos que habían sido requeridos por los efectivos policiales. La intervención permitió avanzar con la documentación relacionada con el vehículo y con el hecho denunciado por el conductor del Peugeot 208.

El procedimiento quedó bajo la órbita de la Unidad Flagrancia Norte, que intervino en el caso.