Catamarca: intentó golpear a su propía madre y lo detuvieron

Un procedimiento llevado adelante por efectivos de la Comisaría Departamental Santa María terminó con el arresto de un hombre de 30 años, quien fue señalado como presunto responsable de un episodio ocurrido en un domicilio del barrio El Mirador Sur, en la ciudad de Santa María, departamento homónimo.

Los efectivos policiales se constituyeron en el domicilio luego de tomar conocimiento de una situación que involucraba a un hombre y a su propia madre. En el lugar, los uniformados procedieron al arresto en averiguación del hecho de un sujeto de apellido Ocampo, de 30 años. De acuerdo con la información proporcionada sobre el procedimiento, el hombre fue sindicado por su propia madre como el presunto autor de una situación que comenzó con un desorden en el lugar y que posteriormente habría derivado en un intento de agresión física.

La mujer, de 63 años de edad, fue quien señaló a su hijo como el presunto responsable de lo ocurrido.

La denuncia de una mujer de 63 años

Según el reporte policial, la mujer manifestó que su hijo habría causado un desorden en el domicilio y que, posteriormente, habría intentado agredirla físicamente.

La intervención de los efectivos de la Comisaría Departamental Santa María se produjo en ese contexto y derivó en el arresto del hombre señalado. La información oficial identifica al involucrado como Ocampo, de 30 años, y precisa que la medida adoptada fue un arresto en averiguación del hecho. Esto implica que el procedimiento quedó vinculado con las actuaciones destinadas a establecer las circunstancias del episodio denunciado.

El arresto

Luego de concretarse el procedimiento, el hombre fue trasladado y alojado en la seccional, quedando a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Desde ese organismo se indicaron las medidas que debían seguirse a partir del hecho informado. El arresto se realizó específicamente en averiguación del hecho, de acuerdo con la información difundida, mientras se disponen las medidas correspondientes para avanzar sobre las circunstancias denunciadas.

El procedimiento policial no concluyó con el arresto, sino que continuó con la intervención de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se dispusieron las medidas a seguir.