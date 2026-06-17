Agredió a un comerciante y dañó la vidriera: fue detenido

Un rápido procedimiento llevado adelante por personal policial permitió la aprehensión de un hombre señalado como presunto autor de un hecho de violencia y daños materiales ocurrido en un comercio ubicado en el sector oeste de la Capital.

La intervención se inició a partir de un requerimiento efectuado al SAE-911, que movilizó a efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta hacia un local comercial situado sobre la avenida Virgen del Valle Norte al 700.

Al arribar al lugar, los uniformados mantuvieron contacto con un hombre de 35 años de edad, quien manifestó que momentos antes una persona del sexo masculino había ingresado al comercio y lo habría agredido físicamente. Según el relato brindado a los efectivos policiales, tras la agresión el sujeto también habría provocado daños materiales en el establecimiento comercial al arrojar una piedra contra la vidriera del local.

Luego de concretar la agresión y ocasionar los daños denunciados, el presunto autor se dio a la fuga del lugar antes de la llegada del personal policial.

Búsqueda inmediata en la zona

Con los datos aportados por el damnificado y las características físicas brindadas a los efectivos, el personal de la Seccional Cuarta puso en marcha un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Los policías ampliaron el recorrido preventivo por distintos sectores cercanos al lugar donde se produjo el incidente, con el objetivo de localizar al sospechoso en el menor tiempo posible.

La tarea de rastrillaje permitió que, poco después de ocurrido el hecho, los uniformados detectaran a una persona cuyas características coincidían con las descriptas por el denunciante. El procedimiento concluyó en cercanías de la Plaza El Ombú, ubicada en la intersección de las calles José Terán y Pedro Goyena.

En ese sector, los efectivos procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, identificado como un hombre de apellido Olmos, de 28 años de edad. La localización del sospechoso se produjo luego de la ampliación del recorrido preventivo dispuesto por el personal policial tras tomar conocimiento de lo sucedido en el comercio de avenida Virgen del Valle Norte.

Actuación judicial y pasos posteriores

Tras la intervención policial y la aprehensión del sospechoso, las actuaciones continuaron conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de hechos.

Por lo acontecido, el hombre que denunció el episodio fue invitado por las autoridades a radicar la correspondiente denuncia penal, instancia necesaria para avanzar con las actuaciones judiciales derivadas del caso. En tanto, el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que tendrá a su cargo la investigación de lo sucedido y la determinación de las medidas procesales que correspondan.