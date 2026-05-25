Agredió a un hombre en inmediaciones del Predio Ferial: lo detuvieron

Un joven de apellido Fernández, de 24 años, fue aprehendido por personal policial en la Capital luego de ser sindicado como el presunto autor de una agresión física contra un hombre de 33 años en inmediaciones del Predio Ferial Catamarca.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Tercera mientras realizaban recorridos preventivos por distintos sectores de la jurisdicción. Según se informó, los uniformados intervinieron tras tomar conocimiento de un episodio de violencia física que dejó como saldo a un hombre lesionado, quien debió recibir asistencia médica en el lugar antes de ser trasladado a un centro de salud.

La situación ocurrió en las inmediaciones del Predio Ferial Catamarca, una zona donde el personal policial desarrollaba tareas preventivas de rutina al momento del hecho.

La intervención de efectivos de la Comisaría Tercera

De acuerdo con la información suministrada, el operativo se produjo mientras los efectivos recorrían el sector y detectaron una situación que derivó en la aprehensión del sospechoso. El joven, identificado por el apellido Fernández y de 24 años de edad, habría agredido físicamente a un hombre de 33 años, quien sufrió lesiones producto del episodio.

Tras la intervención policial, el presunto agresor fue reducido y posteriormente trasladado hacia la dependencia policial correspondiente para quedar a disposición de la Justicia. El accionar de los efectivos permitió además asistir rápidamente a la víctima, quien presentaba lesiones que motivaron la intervención del personal médico.

La asistencia médica

Luego del hecho, profesionales del SAME acudieron al lugar para brindar asistencia al hombre lesionado. Tras las primeras atenciones médicas, los profesionales determinaron el traslado de la víctima al Hospital San Juan Bautista para una evaluación más completa y la continuidad de la atención sanitaria.

Hasta el momento, la información oficial difundida no precisó el carácter de las lesiones sufridas por el hombre de 33 años, aunque sí confirmó que requirió derivación hospitalaria luego del episodio. La rápida actuación del SAME permitió estabilizar y trasladar al herido desde la zona donde se produjo el incidente hasta el centro de salud capitalino.

Tras la aprehensión del sospechoso, las actuaciones quedaron bajo conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que impartió las medidas judiciales correspondientes para avanzar con la causa.

Fuentes policiales indicaron que el joven fue alojado en la dependencia policial luego del procedimiento realizado por los efectivos de la Comisaría Tercera.