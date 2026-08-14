Caso Facundo Moyano: declararon dos empleados de seguridad y el vecino que llamó al 911

Dos empleados de seguridad y un vecino del ex diputado Facundo Moyano, imputado por presuntas lesiones y la supuesta privación ilegítima de la libertad de su novia, Candela Ariza, declararon este jueves en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes del caso informaron que se trata de Juan Ramón Pavón y Diego Nahuel Astrada, ambos empleados de seguridad del edificio ViewPoint, la torre de alta gama ubicada sobre la avenida del Libertador al 5400 en el barrio porteño de Belgrano, donde ocurrieron los hechos el martes 4 de agosto.

A su vez, se presentó Nélson David Maza, un vecino que llamó al 911 durante la madrugada del martes 4 de agosto.

"Ya declararon los tres testigos que estaban citados y ya culminaron las testimoniales del día", consignaron los voceros de la investigación ante la consulta de este medio.

Para el martes 18 de agosto fueron citados el inspector Matías Ríos de la Policía de la Ciudad, Estefanía Verón, la agente que acompañó a Arizaga en su traslado al hospital Pirovano, y Silvana Salerno, de la Brigada de Género de la Policía de la Ciudad, quien entrevistó a la víctima durante su internación.

El miércoles 19 de agosto será el turno de Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a la víctima en el lugar de los hechos, y Karina Pinto, médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien llevó a cabo el informe del imputado durante su detención.

Al día siguiente, el jueves 20 de agosto, deberán declarar Lucrecia María Guinle, médica del hospital Pirovano, quien atendió a la joven en la institución de salud, y Miriam Josefina García, empleada doméstica del imputado, quien asistió al lugar de los hechos instantes después de lo ocurrido.

En la misma jornada también comparecerá Sol Estrada Hildebrandt, amiga de Arizaga y testigo de contexto. Se supo que la acompañó durante su internación y al recibir el alta médica.

Por último, para el lunes 31 de agosto se citó a Miriam Puntonet y Victoria Arizaga, madre y hermana de la víctima, respectivamente.