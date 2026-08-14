Conmoción: un hombre murió en un local de Mostaza mientras cenaba con su esposa

Un hombre de 44 años murió este jueves por la noche, mientras se encontraba cenando junto a su esposa en el local de comidas rápidas ubicado en Camino Centenario y 516, en Ringuelet, en las inmediaciones de esta capital.

Fuentes del caso confirmaron que el fallecido fue identificado como Jorge Haroldo Argañaraz, con domicilio en el barrio de Abasto. Las mismas fuentes policiales señalaron que el episodio ocurrió en el interior del local Mostaza, donde Argañaraz se encontraba junto a su esposa.

"En determinado momento, mientras cenaban, el hombre sufrió una descompensación, se desvaneció y cayó al piso. Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME", explicó un vocero. Al arribar al lugar, el médico de turno constató el fallecimiento. De acuerdo con la primera evaluación médica, la causa aparente del deceso habría sido un infarto.

Por su parte, la mujer manifestó ante los policías que Argañaraz ya había sufrido anteriormente un ACV y que, además, padecía distintos problemas de salud. Tras el episodio, se dio intervención a la UFI Número 15 del Departamento Judicial La Plata, dirigida por Cecilia Corfield; la investigadora dispuso medidas entre las cuales están la incorporación de la historia clínica a la causa y la autopsia que se hará este viernes.

La causa fue caratulada como "Averiguación causales de muerte", mientras se avanza para esclarecer el hecho.