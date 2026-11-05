Agredió a su madre y lo acusaron de intento de robo: fue detenido

Un hombre de 30 años, de apellido Cativa, fue aprehendido por efectivos policiales en la localidad de San Isidro, luego de protagonizar un episodio en el que habría adoptado una actitud agresiva hacia su progenitora. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría de Sumalao, a partir de un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911).

De acuerdo con la información oficial, los efectivos se constituyeron en la avenida Enrique Ocampo, sin número, de la mencionada localidad, donde intervinieron ante la situación denunciada. En ese lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión del sujeto, quien habría mantenido una conducta agresiva con su madre. La intervención policial se produjo luego de que el sistema de emergencias solicitara la presencia del personal de la dependencia correspondiente.

El episodio motivó la actuación de los efectivos, quienes, tras tomar conocimiento de lo ocurrido, procedieron a trasladar al hombre a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Una segunda acusación por un presunto intento de ilícito

Además del episodio protagonizado con su progenitora, el hombre de apellido Cativa fue sindicado por otra mujer, de 41 años, como el supuesto autor de un hecho ocurrido en su domicilio particular.

Según la información suministrada, la denunciante señaló al hombre como quien habría ingresado a su vivienda, ubicada en la esquina de la avenida Enrique Ocampo y pasaje San Antonio, con aparentes intenciones de cometer un ilícito. La mujer manifestó que el sujeto habría intentado llevar adelante la acción, aunque no habría logrado concretar su cometido.

Este segundo señalamiento se incorporó al contexto del procedimiento policial desarrollado en San Isidro, donde el hombre fue aprehendido inicialmente por el episodio de agresividad hacia su progenitora.

Las damnificadas fueron invitadas a radicar las denuncias

Tras el procedimiento, las autoridades policiales indicaron que las damnificadas fueron invitadas a formalizar las denuncias penales correspondientes. La presentación debía realizarse en la Unidad Judicial N.º 10, donde las mujeres podrían dejar asentados los hechos denunciados para que se desarrollen las actuaciones judiciales pertinentes.

La intervención de la unidad judicial constituye una instancia dentro del procedimiento, a partir de los episodios que motivaron la presencia policial y la posterior aprehensión del hombre.

Una vez concretada la aprehensión, el presunto autor de los hechos fue trasladado a la Seccional de San Isidro, dependencia policial que corresponde por jurisdicción.

El hombre quedó alojado en esa sede policial, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a seguir. La intervención de la fiscalía permitirá avanzar con las actuaciones relacionadas con los hechos denunciados y determinar los pasos correspondientes dentro del proceso judicial.