Catamarca: llevaba una moto con pedido de secuestro en la caja de su camioneta

Un procedimiento de control vehicular llevado adelante por personal de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia permitió detectar una motocicleta que registraba un requerimiento judicial. El operativo tuvo lugar hoy, a las 13:00, en el puesto Caminero de Nueva Coneta, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38, en esa localidad del departamento Capayán.

Durante el despliegue preventivo, los efectivos controlaron una camioneta Toyota Hilux que era conducida por un hombre. Sin embargo, al inspeccionar el rodado, los policías advirtieron una situación que motivó una verificación más exhaustiva: en la caja del vehículo era transportada una motocicleta Honda XR de 200 centímetros cúbicos.

La presencia del rodado llamó la atención de los uniformados, quienes procedieron a realizar las consultas correspondientes para establecer su situación registral y judicial.

La consulta al sistema confirmó el requerimiento

A partir de la inspección, los efectivos verificaron los datos de la Honda XR 200 cc. mediante el sistema informático policial. Fue entonces cuando determinaron que sobre la motocicleta obraba un requerimiento solicitado por la Unidad Judicial N° 6.

Intervino la División Sustracción de Automotores y tomó conocimiento la Fiscalía

A raíz de la situación detectada, desde la Seccional de Nueva Coneta solicitaron la presencia de numerarios de la División Sustracción de Automotores de la Institución. Los especialistas llevaron adelante tareas propias de su área y, posteriormente, procedieron al secuestro de la motocicleta.

En paralelo, tomó conocimiento de lo ocurrido la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones.