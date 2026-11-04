Confirmaron que el trabajador rural murió por asfixia mientras limpiaba un aljibe

La investigación por el trágico episodio ocurrido el martes por la tarde en una finca del interior del departamento La Paz tuvo un dato clave: Ricardo Fabián Roldán, de 43 años, falleció por asfixia por inhalación, según determinó el resultado de la autopsia.

El trabajador rural perdió la vida mientras realizaba tareas de limpieza en un aljibe ubicado en el campo Buena Estrella, a unos 38 kilómetros de Recreo. En el lugar se encontraba trabajando junto a un compañero de apellido Herrera, con quien había ingresado al interior del depósito de agua para limpiar el fondo.

Ambos empleados rurales utilizaban una bomba de agua como parte de las tareas que estaban realizando. Sin embargo, durante el procedimiento, la situación se complicó y los dos trabajadores comenzaron a presentar problemas de salud.

El dramático episodio durante la limpieza del aljibe

De acuerdo con los datos del hecho, Herrera fue el primero en sentirse mal y, posteriormente, Roldán también sufrió una descompensación. Cuando finalmente pudieron ser retirados del interior del aljibe, el panorama era grave: uno de los trabajadores fue rescatado con vida, mientras que el otro ya no presentaba signos vitales.

Ante la emergencia, ambos fueron trasladados de inmediato en un vehículo particular hacia el Hospital Zonal de Recreo, ubicado a casi 40 kilómetros del establecimiento rural donde ocurrió el episodio.

Una vez en el nosocomio, se constató que Roldán había llegado sin signos vitales. En tanto, Herrera fue ingresado de urgencia a la sala de terapia intensiva, debido al grave cuadro de asfixia y descompensación general que presentaba.

La investigación quedó en manos de la Justicia

El episodio fue considerado un accidente ocurrido mientras los trabajadores desarrollaban sus tareas rurales en el establecimiento. No obstante, las circunstancias del hecho quedaron bajo investigación judicial para establecer lo sucedido durante la limpieza del aljibe.

La causa quedó en manos de Jorgelina Sobh, fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en Recreo.